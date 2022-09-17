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EPDK’dan elektrik fiyatı kararı: Resmi Gazete'de yayımlandı

17.09.2022 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), 2023 yılında uygulanacak iletim ek ücreti, Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin (TEİAŞ) iletim tarifesinin binde beşi olarak belirlendi. EPDK'nin konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

EPDK’dan elektrik fiyatı kararı: Resmi Gazete'de yayımlandı

EPDK, 2023 yılında uygulanacak iletim ek ücretinin, TEİAŞ’nin iletim tarifesinin binde beşi olarak belirlendiğini duyurdu. Karar Resmi Gazete’de yayımlandı. TEİAŞ tarafından aylık hesaplanan iletim ek ücretleri, takip eden ayın 25’ine kadar EPDK hesabına yatırılacak.

Öte yandan, PİL/7023-3/38386 sayılı iletim lisansı kapsamında Akdeniz Akaryakıt Depolama Nakliyat ve Ticaret AŞ'nin Antalya'da bulunan Antalya İletim Tesisine ilişkin iletim tarifesi tadil edildi. Bu tesiste günlük iletim hizmet bedeli metreküp başına benzin için 11,38 lira, motorin için 12,64 lira ve havacılık yakıtı türleri için 11,98 lira olarak belirlendi.


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Anahtar Kelimeler:
EPDK elektrik
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