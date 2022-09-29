EPDK'dan kış öncesi flaş karar! Süre uzadı: 4 bin 500 liraya kadar yükseltildi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, “Azami Uzlaştırma Fiyat Mekanizması” uygulamasını 6 ay daha uzattı. Temel olarak, yüksek maliyetli kaynaklardan elektrik üreten santrallerin maliyet açığının bir kısmını, düşük maliyetli enerji üreten santrallerden karşılamayı öngören düzenleme Türkiye’de ilk kez uygulanıyordu. Karar EPDK’dan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz yazılı açıklamada, “Hamdolsun ilk 6 aylık uygulamamız sonucunda hiçbir santral kapanmadı ve arz güvenliği sıkıntısı yaşamadık. Ancak tedbiri elden bırakmamak gerekiyor. Hem serbest piyasa yapısını koruyacağız hem de içinden geçtiğimiz dönemin doğasına uygun önlemleri almaya devam edeceğiz. Artan hammadde fiyatları sebebi ile yüksek maliyetle elektrik üreten santrallerin – ki büyük bir istihdam kaynağı bu santraller- kapanması Türkiye’nin arz güvenliğini sekteye uğratabilir. Bu durum tüketicilerimiz için hem maliyet yükü hem de olası kesintiler anlamına gelebilir. Buna izin veremeyiz. Azami uzlaştırma fiyat mekanizması ile piyasalarımızdaki dengeyi gözetmeye devam edeceğiz” değerlendirmesini yaptı.

Yenilenebilir kaynaklardan üretim yapan bazı santraller uygulamanın uzatılmaması talebinde bulunmuştu.

AZAMİ UZLAŞTIRMA FİYATLARI

EPDK tarafından alınan karar ile azami uzlaştırma fiyatları; (MWh başına) doğal gaz santralleri için 4.500 TL, ithal kömürü santralleri için 2750 TL, yerli kömür santralleri için 2050 TL, yenilenebilir kaynaklar için 1540 TL olarak belirlendi. Serbest piyasada oluşan bedeller ile azami uzlaştırma fiyatları arasındaki fark 'destekleme bedeli' olarak kaynak bazlı destekleme havuzunda toplanacak. Bu havuzda oluşan gelirin, düzenlemeye tabi bütün tüketicilerin elektrik tüketimleri için kullanılarak, tüketicilerin piyasada oluşan artışlardan korunması hedefleniyor.



