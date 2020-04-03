EPDK'den 'kıyasen fatura' düzenlenmesine ilişkin açıklama

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) kıyasen fatura düzenlemesine ilişkin yanlış anlaşılan hususlara açıklık getirilmesi amacıyla ikinci bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, kurum tarafından yapılan kıyasen fatura düzenlemesinde önceliğinin sektör çalışanları ve tüketicilerin sağlığının korunması olduğu kaydedildi.

Böylece saha çalışanlarının azami düzeyde izolasyonunun sağlanacağı belirtilen açıklamada, alınan kararla vatandaşların faturalarına hiçbir şekilde ilave bedel çıkartılmasının söz konusu olmadığı vurgulandı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sayaçlarda yer alan değerlerin okunması esas olmakla birlikte okuma esnasında yaşanabilecek yakınlaşma ve sosyal mesafenin uygulanamayacağı durumları ortadan kaldırarak hem vatandaşların hem de çalışanların korunması sağlanacaktır. Kovid-19 ile mücadele kapsamında elektrik ve doğal gaz faturalarında kıyasen fatura düzenlemesi ülkemizin tamamında uygulanmayacaktır. Karantinaya alınan ve idari kararlar sebebiyle sayaç okumalarının durdurulduğu bölgeler ile sosyal mesafenin korunmasının mümkün olmadığı yerler dışında ülke genelinde rutin sayaç okuma işlemleri devam edecektir. İdari kararlar nedeniyle faaliyetleri geçici süreyle durdurulan iş yerlerinde kıyasen fatura düzenlenmeyecektir. Hata ile fatura düzenlenmesi durumunda yapılacak olan başvurular neticesinde gerekli düzeltmeler ivedilikle yapılacaktır."