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EPDK'den 'kıyasen fatura' düzenlenmesine ilişkin açıklama

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.04.2020 14:47 | Son Güncelleme

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında elektrik ve doğal gazda kıyasen fatura düzenlemesinin sadece karantinaya alınan ve idari karar sebebiyle sayaç okumalarının durdurulduğu bölgeler ile sosyal mesafenin korunmasının mümkün olmadığı yerlerde uygulanacağı, bu bölgeler dışında ülke genelinde rutin sayaç okuma işlemlerinin devam edeceği bildirildi.

EPDK'den 'kıyasen fatura' düzenlenmesine ilişkin açıklama

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) kıyasen fatura düzenlemesine ilişkin yanlış anlaşılan hususlara açıklık getirilmesi amacıyla ikinci bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, kurum tarafından yapılan kıyasen fatura düzenlemesinde önceliğinin sektör çalışanları ve tüketicilerin sağlığının korunması olduğu kaydedildi.

Böylece saha çalışanlarının azami düzeyde izolasyonunun sağlanacağı belirtilen açıklamada, alınan kararla vatandaşların faturalarına hiçbir şekilde ilave bedel çıkartılmasının söz konusu olmadığı vurgulandı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sayaçlarda yer alan değerlerin okunması esas olmakla birlikte okuma esnasında yaşanabilecek yakınlaşma ve sosyal mesafenin uygulanamayacağı durumları ortadan kaldırarak hem vatandaşların hem de çalışanların korunması sağlanacaktır. Kovid-19 ile mücadele kapsamında elektrik ve doğal gaz faturalarında kıyasen fatura düzenlemesi ülkemizin tamamında uygulanmayacaktır. Karantinaya alınan ve idari kararlar sebebiyle sayaç okumalarının durdurulduğu bölgeler ile sosyal mesafenin korunmasının mümkün olmadığı yerler dışında ülke genelinde rutin sayaç okuma işlemleri devam edecektir. İdari kararlar nedeniyle faaliyetleri geçici süreyle durdurulan iş yerlerinde kıyasen fatura düzenlenmeyecektir. Hata ile fatura düzenlenmesi durumunda yapılacak olan başvurular neticesinde gerekli düzeltmeler ivedilikle yapılacaktır."

DÜZENLEMEDE SON 2 YILIN AY ORTALAMALARI BAZ ALINACAK

Açıklamada, tüketimin olmadığı tespit edilen öğrenci evi, karantina veya sağlık sebepleriyle boşaltılan evlerde kıyasen fatura uygulamasının söz konusu olamayacağı vurgulandı.

Tüketimi olmayan ve kapalı olan yerlere fatura düzenlenmeyeceğinin altı çizilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Özellikle doğal gaz tüketicilerimizin dönemsel değişen tüketimlerimiz nedeniyle geçmiş tüketimlerinin kış aylarında olanların dikkate alınmasının fatura tutarını artıracağı endişesi yersizdir. Kıyasen fatura düzenlemesi son 3 ayın değil, son 2 yılın aynı ay ortalamaları baz alınarak yapılacaktır. Geçmiş dönem tüketimlerinin olmaması halinde emsal tüketim veya tüketici beyanı ile kıyas yapılacaktır. Hiçbir vatandaşımıza ocak veya şubat tüketimleri baz alınarak haziran ayında doğal gaz faturası çıkartılamaz."

Açıklamada, mahsuplaşma sonucu fazla alınan tutar olması veya itiraz edilmesi durumunda tüketicilere iade yapılacağı belirtildi.

Uzaktan sayaç okuma sistemi kurulmuş olan özellikle sanayi ve ticarethane ağırlıklı tüketiciler için sayaç değerleri üzerinden işlem yapılmaya devam edileceği kaydedilen açıklamada, bu yerlerin tüketimini düşürmesi veya artırması halinde bile gerçek fiili tüketim değeri üzerinden fatura çıkarılacağı bildirildi.

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, fatura,

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