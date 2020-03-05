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EPDK'den Shell & Turcas'a 2 milyon 750 bin lira ceza

EKONOMİ HABERLERİ  | 05.03.2020 14:19 | Son Güncelleme

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), "bayisi olan istasyonlara fiyat artışı öncesi kısıtlı akaryakıt ikmali yapması veya hiç akaryakıt ikmali yapmaması" gerekçesiyle Shell & Turcas Petrol AŞ'ye 2 milyon 750 bin lira idari para cezası verdi.

EPDK'den Shell & Turcas'a 2 milyon 750 bin lira ceza

EPDK'den yapılan açıklamaya göre, şirketin, 17 Eylül 2019'da herhangi bir arz sıkıntısı yaşanmamasına rağmen bayilerinin istediği akaryakıtı vermediği ya da çok sınırlı miktarda verdiğine dair kuruma çok sayıda şikayet ulaştı.

Konuyla ilgili soruşturma dosyasını değerlendiren EPDK, 14 Eylül 2019'da Suudi Arabistan milli petrol şirketi Saudi Aramco'nun tesislerine yapılan saldırıyı izleyen günlerde bayisi olan istasyonlara fiyat artışı öncesi kısıtlı akaryakıt ikmali yaptığı veya hiç akaryakıt ikmali yapmadığı tespitleri nedeniyle Shell & Turcas Petrol AŞ hakkında 2 milyon 750 bin lira idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, şunları kaydetti:

"Sektörümüz için belirlediğimiz kurallara uymayanlar, piyasa işleyişine zarar verenler, vatandaşımızı mağdur edenler yaptıklarının bedelini de ödemek durumunda kalır. Akaryakıt sektörümüzde el birliğiyle çok sağlıklı bir piyasa yapısı kurduk ve sektöre yönelik cezalarda hızlı bir düşüş sağladık. Elbette cezalarla anılan bir kurum olmak istemiyoruz ama kimse de bizim rehavete kapılacağımızı, usulsüz uygulamalara sessiz kalacağımızı düşünmesin. Umarım, bütün akaryakıt dağıtıcıları bu soruşturmanın sonucunu, cezanın tutarıyla değil daha dikkatli ve hizmet odaklı çalışmayı hatırlatan bir mesaj olarak hatırlar."

KAYNAK:AA

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Shell & Turcas Petrol,

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