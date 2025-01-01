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EPDK duyurdu: Doğal gaz abonelik, bağlantı, sayaç ücretine zam geldi

01.01.2025 08:09
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), doğal gaz dağıtımında bağlantı ve hizmet bedellerinin üst sınırlarını tespit etti. Buna göre, bugünden geçerli olma üzere zamlı tarifeler belli oldu.

EPDK duyurdu: Doğal gaz abonelik, bağlantı, sayaç ücretine zam geldi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK), kararı, Resmi gazete'de yayımlandı. Buna göre, doğal gaz dağıtım şirketlerinin 2025 yılı için uygulayacağı abone bağlantı bedelinde üst sınır 6 bin 154 lira olacak.

doğal-gaz

İlave abone bağlantı bedeli 100 metrekare için 5 bin 353 lira, bağlantı kontrol ve onay bedeli ilk 100 metre için 3 bin 471 lira olarak belirlendi.

Ön ödemeli sayaç değişim bedeli 1630 lira, sayaç açma kapama bedeli 157 lira olarak tespit edildi. İç tesisat işlem bedeli ise 92 lira ile 2 bin 118 lira arasında değişecek.
Bugün yürürlüğe girdi.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
doğal gaz EPDK
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