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EPDK duyurdu! Ocak ayına ilişkin elektrik tarifeleri belli oldu

30.12.2022 19:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elektrikte tüm abone gruplarının 1 Ocak'tan itibaren geçerli olan tarifeleri belli oldu. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) faaliyet bazlı, nihai ve yeşil tarife tabloları Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

EPDK duyurdu! Ocak ayına ilişkin elektrik tarifeleri belli oldu

Buna göre, ilk kademede bulunan mesken abonelerinin tarifesinde kilovatsaat başı fiyat 156,6703 kuruş, yüksek kademede yer alanların tarifesinde ise kilovatsaat başı fiyat 233,1508 kuruş oldu.

İlk kademede yer alan ticarethane abonelerinin tarifesinde elektriğin kilovatsaat fiyatı, 273,2607 kuruş, yüksek kademedeki kilovatsaat fiyat da 363,0836 kuruş olarak belirlendi.

Alçak gerilim sanayi abonelerinin elektrik tarifesinde kilovatsaat fiyatının 362,8769 kuruş olması kararlaştırıldı.

Öte yandan, yeşil tarifede kilovatsaat fiyatı 306,1338 kuruş olarak belirlendi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
EPDK elektrik tarife

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