FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. EPDK’nın ‘doğal gaz’ kararı Resmi Gazete’de: 10 yılı aşan sayaçlar…

EPDK’nın ‘doğal gaz’ kararı Resmi Gazete’de: 10 yılı aşan sayaçlar…

30.04.2022 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), doğal gaz piyasası yatırım faaliyetleri piyasası yatırımlarına ilişkin usul ve esaslarda değişikliğe gitti. Karara göre süresini dolduran sayaçların hurdaya ayrılması durumunda yeni sayaçla değiştirilmesi halinde bedel, şebeke yatırım harcaması olarak dikkate alınacak.

EPDK’nın ‘doğal gaz’ kararı Resmi Gazete’de: 10 yılı aşan sayaçlar…

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) Doğal Gaz Piyasası Yatırım Faaliyetleri Piyasası Yatırımlarına İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Periyodik muayenesi yapılmış sayaçlar başlığına ilave edilen geçici maddeye göre, son periyodik muayenesi 1 Ocak 2017'den önce yapılmış ve bu muayeneden en az 10 yıl süre geçmiş sayaçların hurdaya ayrılmaları durumunda, değişime konu edilen yeni sayaçlara ait bedeller şebeke yatırım harcaması olarak dikkate alınacak.

Öte yandan, Dağıtım Lisansı Sahibi Tüzel Kişiler ve Görevli Tedarik Şirketlerinin Tarife Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar da Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

iStock-1164883162

15 KİLOVATA KADAR O TARİFE UYGULANMAYACAK

Buna göre, reaktif enerji tarifesi uygulanmasında, mesken tüketicileri, aydınlatma tüketicileri, tek fazla beslenen tüketiciler ile kurulu gücü 15 kilovata (dahil) kadar olan kullanıcılara reaktif enerji tarifesi uygulanmayacak.

Bunların dışında tüm dağıtım sistemi kullanıcılarına Resmi Gazete'nin ilgili sayısında yer alan metodoloji doğrultusunda reaktif enerji tarifesi uygulanacak.

Kurulu gücü 50 kilovatın altında olan kullanıcılar, tüketime esas ve /veya tüketime esas aktif enerji miktarının yüzde 33'ünü aşan elektrik şeklinde reaktif enerji vermeleri halinde reaktif enerji bedeli ödemekle yükümlü olacak.

Kurulu gücü 50 kilovat veya üstü olan kullanıcılar, tüketime esas veya üretime esas aktif enerji miktarının yüzde 20'sini aşan şekilde reaktif enerji tüketmeleri veya tüketime esas aktif enerji miktarının yüzde 15'ini aşan şekilde sisteme reaktif enerji vermeleri halinde reaktif enerji bedeli ödemekle yükümlü olacak.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yargıtay'dan flaş karar! Müşterisinin numarasını dağıtan mağazaya kötü haber...Yargıtay'dan flaş karar! Müşterisinin numarasını dağıtan mağazaya kötü haber...
500 TL'lik banknot geliyor mu? Merkez Bankası Başkanı açıkladı500 TL'lik banknot geliyor mu? Merkez Bankası Başkanı açıkladı
Milyonlarca kişiye ikramiye yağacak!Milyonlarca kişiye ikramiye yağacak!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Süper Lig'de ilginç detay! 'Altay küme düştü' derken...

Süper Lig'de ilginç detay! 'Altay küme düştü' derken...

Cinsiyet değiştirmesiyle gündemdeydi! "Haddinizi bilin!"

Cinsiyet değiştirmesiyle gündemdeydi! "Haddinizi bilin!"

Akaryakıt fiyatlarına bayram öncesi zam!

Akaryakıt fiyatlarına bayram öncesi zam!

SGK’ya 1 gün prim yatırsanız bile o parayı alabilirsiniz!

SGK’ya 1 gün prim yatırsanız bile o parayı alabilirsiniz!

Araç sahipleri dikkat! Zamlı tarife için son iki gün

Araç sahipleri dikkat! Zamlı tarife için son iki gün

Türkiye'nin en modern otoyolu! Üç saatlik yol 1,5 saate inecek

Türkiye'nin en modern otoyolu! Üç saatlik yol 1,5 saate inecek

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Toplumsal normları yıktı! “Hayat planıma uymuyor”

Toplumsal normları yıktı! “Hayat planıma uymuyor”

Cinsellik itirafı olay oldu! “Üçlü ilişkide katı kurallarım...”

Cinsellik itirafı olay oldu! “Üçlü ilişkide katı kurallarım...”

Gürültü önleyici özelliği ile dikkat çeken Airpods'u mercek altına alıyoruz

Gürültü önleyici özelliği ile dikkat çeken Airpods'u mercek altına alıyoruz

İbn-i Sina’nın yazdığı en etkili iksir! 1 yemek kaşığı yetiyor

İbn-i Sina’nın yazdığı en etkili iksir! 1 yemek kaşığı yetiyor

Zararlı sanılıyor ama... Yüksek tansiyonu anında düşürüyor

Zararlı sanılıyor ama... Yüksek tansiyonu anında düşürüyor

Para tasarrufunuza yardımcı olacak mucizevi ürünler

Para tasarrufunuza yardımcı olacak mucizevi ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.