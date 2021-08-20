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EPGİS açıkladı: Akaryakıt ürünlerine ÖTV düzenlemesi yapıldı! Benzine indirim

20.08.2021 08:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugünden itibaren geçerli olmak üzere, akaryakıt ürünlerine ÖTV düzenlemesi yapıldı. EPGİS'ten yapılan açıklamaya göre benzine yapılan 27 kuruşluk indirim, pompa satış fiyatlarına yansımayacak.

EPGİS açıkladı: Akaryakıt ürünlerine ÖTV düzenlemesi yapıldı! Benzine indirim

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) benzine yapılan 27 kuruşluk indirime ilişkin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

POMPA FİYATLARINA YANSIMAYACAK

Akaryakıt ürünlerinde ÖTV düzenlemesi, 20 Ağustos 2021 tarihinde geçerli olmak üzere benzinde 27 KRŞ/LT indirim gerçekleşmiştir. Mevcut Uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği indirim oranı kadar ÖTV’de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacaktır.

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