ÖTV indirimi sonrası sıfır otomobilde 72 bin liraya varan düşüş! İşte Dacia Duster Prestige'in yeni fiyatı

Geçtiğimiz hafta cuma günü yayımlanan Resmi Gazete'deki 'ÖTV matrah limitleri değişikliği' haberinin ardından uzmanlar, araçların anahtar teslim fiyatlarından yüzde 3 ila yüzde 20'ye varan indirim olmasını beklediklerini belirtti.

EN AZ 50 BİN LİRA DÜŞER DEMİŞLERDİ, 72 BİN LİRA DÜŞTÜ!

Yapılan düzenlemenin ardından bazı araçlar düşük vergi dilimine gireceği için, bazı modellerin 50 bin liraya kadar düşmesi öngörülüyordu. Öte yandan ÖTV düzenlemesi sonrası büyük indirime giden markalardan biri de Dacia oldu. Dacia Duster Prestige, ÖTV indirimi sonrası 72 bin lira birden düştü.

Dacia Duster Prestige 1.3 Tce 150 bg 4x4 ÖTV öncesi satış fiyatı 296 bin 900 TL iken, ÖTV düzenlemesinin ardından satış fiyatı 224 bin 600 TL oldu.

Dacia Duster Comfort 1.5 ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı 247 bin 900 TL oldu.

Dacia Duster Comfort 1.5 Blue dCi 95 ÖTV öncesi satış fiyatı 303 bin TL iken, ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı 252 bin 500 TL oldu.



