FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. EPGİS açıkladı: Akaryakıt ürünlerine ÖTV düzenlemesi yapıldı

EPGİS açıkladı: Akaryakıt ürünlerine ÖTV düzenlemesi yapıldı

11.08.2021 08:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugünden itibaren geçerli olmak üzere, akaryakıt ürünlerine ÖTV düzenlemesi yapıldı. EPGİS'ten yapılan açıklamaya göre motorine yapılan 22 kuruşluk indirim, pompa satış fiyatlarına yansımayacak.

EPGİS açıkladı: Akaryakıt ürünlerine ÖTV düzenlemesi yapıldı

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) motorine yapılan 22 kuruşluk indirime ilişkin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

POMPA FİYATLARINA YANSIMAYACAK

Akaryakıt ürünlerinde ÖTV düzenlemesi, 11 Ağustos 2021 tarihinde geçerli olmak üzere motorinde 22 KRŞ/LT indirim gerçekleşmiştir. Mevcut uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği indirim oranı kadar ÖTV’de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacaktır.

Konut fiyatlarındaki artışın nedeni ertelenen evliliklerKonut fiyatlarındaki artışın nedeni ertelenen evlilikler


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
5 bin liralık arsa fiyatı 500 bin liraya fırladı! 5 bin liralık arsa fiyatı 500 bin liraya fırladı!
PARTNERRahmetli kardeşine verdiği sözü tutan Alişan'dan duygulandıran paylaşımRahmetli kardeşine verdiği sözü tutan Alişan'dan duygulandıran paylaşım
Emekliye yeni maaş! Emekli ve memurlara ne kadar zam yapılacak?Emekliye yeni maaş! Emekli ve memurlara ne kadar zam yapılacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Usta oyuncu Sabina Toziya hayatını kaybetti! Acı haberi EDHO'nun senaristi duyurdu

Usta oyuncu Sabina Toziya hayatını kaybetti! Acı haberi EDHO'nun senaristi duyurdu

Eda Nur Kaplan'ın ölümüyle ilgili yeni gelişme

Eda Nur Kaplan'ın ölümüyle ilgili yeni gelişme

Antalya'daki sağlıkçılardan izinlerin kaldırılmasına tepki

Antalya'daki sağlıkçılardan izinlerin kaldırılmasına tepki

Tarihi transfer! Lionel Messi PSG'de

Tarihi transfer! Lionel Messi PSG'de

10 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

10 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

Katliam gibi kazadan mucize kurtuluş! Bu alışkanlık herkese şart

Katliam gibi kazadan mucize kurtuluş! Bu alışkanlık herkese şart

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

5 bin liralık arsa fiyatı 500 bin liraya fırladı!

5 bin liralık arsa fiyatı 500 bin liraya fırladı!

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

ABD'li dev şirket, Türk şirketi resmen devraldı!

ABD'li dev şirket, Türk şirketi resmen devraldı!

Dikkat! Yaş şartı ile emeklilik...

Dikkat! Yaş şartı ile emeklilik...

'Çeyrek altın'ın hasadı başladı! Kilosu 200 lira

'Çeyrek altın'ın hasadı başladı! Kilosu 200 lira

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.