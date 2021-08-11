EPGİS açıkladı: Akaryakıt ürünlerine ÖTV düzenlemesi yapıldı

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) motorine yapılan 22 kuruşluk indirime ilişkin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

POMPA FİYATLARINA YANSIMAYACAK

Akaryakıt ürünlerinde ÖTV düzenlemesi, 11 Ağustos 2021 tarihinde geçerli olmak üzere motorinde 22 KRŞ/LT indirim gerçekleşmiştir. Mevcut uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği indirim oranı kadar ÖTV’de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacaktır.

Akaryakıt Ürünlerinde ÖTV Düzenlemesi



11/08/2021 tarihinde geçerli olmak üzere

Motorinde 22 KRŞ/LT indirim gerçekleşmiştir.



Mevcut Uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği indirim oranı kadar ÖTV’de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacaktır. — EPGİS (@trepgis) August 10, 2021



