EPGİS açıkladı: Akaryakıt ürünlerine ÖTV düzenlemesi yapıldı

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) motorine yapılan 22 kuruşluk indirime ilişkin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Akaryakıt ürünlerinde ÖTV düzenlemesi, 11 Ağustos 2021 tarihinde geçerli olmak üzere motorinde 22 KRŞ/LT indirim gerçekleşmiştir. Mevcut uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği indirim oranı kadar ÖTV’de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacaktır.
Akaryakıt Ürünlerinde ÖTV Düzenlemesi— EPGİS (@trepgis) August 10, 2021
11/08/2021 tarihinde geçerli olmak üzere
Motorinde 22 KRŞ/LT indirim gerçekleşmiştir.
Mevcut Uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği indirim oranı kadar ÖTV’de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacaktır.
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