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Konut fiyatlarındaki artışın nedeni ertelenen evlilikler

10.08.2021 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzmanlar konut fiyatları ve kiralardaki gözle görülür artışların nedenini ertelenen evlilikler olarak değerlendirdi.

Konut fiyatlarındaki artışın nedeni ertelenen evlilikler

Konut fiyatları ve kiralarda meydana gelen artışlar hakkında Finans Uzmanı Dr. Hakan Yıldırım açıklamalarda bulundu.

Aylık bazda meydana gelen artışların, konut sahibi olmayı zorlaştırdığını belirten Dr. Yıldırım, “Bu artışın altında birden fazla nedenin yattığı azımsanamaz bir gerçek. Döviz kurlarının devamlı artış trendi içerisinde davranması, buna bağlı olarak artan enflasyon, salgın dönemi ile birlikte oluşan belirsizliğin yol açtığı algı ve bu duruma bağlı olarak konut fiyatlarının devamlı artacağına inanan bir popülasyonun oluşmasıyla talepte bir artışın meydana geldiğini söylemek pek de yanlış olmayacaktır” diye konuştu.

ERTELENEN EVLİLİKLER ARTIŞTA BİR NEDEN

“Salgın nedeniyle ertelenen evliliklerin bu yaz patlama yaşaması hem konut fiyatlarında hem de kiralarda önemli artışlara sebep oldu” diyen Dr. Yıldırım şöyle devam etti;

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“Ancak şu ayrımı yapmakta fayda var. Döviz kuru, enflasyon oranı ve demografik temelli değişimlerin sebep olduğu fiyat artışları zaman içinde düzelme eğilimine girebilir. Ancak oluşan fiyat balonlarının daha büyük balonlara dönüşmesi ve bu balonların belirli bir süre sonra sönmesi, konut piyasasında ciddi problemlerin oluşmasına sebep olabilir. Bu durum ise inşaat sektörü ve konut sahiplerini zor bir duruma sokabilir. Özellikle son dönemde ekonomik büyümenin yapı taşlarından biri olan inşaat sektörü için gerekli önlemler alınmazsa fiyat balonları sebebiyle yaşanabilecek ani fiyat düşüşlerinin ülke ekonomisini olumsuz etkileyeceği su götürmez bir gerçektir.”

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“MALİYET ARTIŞLARI KONUT FİYATLARINA YANSIDI”

Artan döviz kurlarının ve enflasyonun inşaatta kullanılacak malzemeler ile işçilik maliyetlerinde önemli artışlara sebep olduğunu ve maliyetteki artışların konut fiyatlarına yansıdığını belirten İstanbul Gelişim Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Hakan Yıldırım, “Diğer taraftan belirsizliğin beraberinde getirdiği aşırı talep fiyat balonlarının da oluşmasında önemli bir etken olmaktadır. Özellikle 2021 yılında konut fiyatlarındaki artış, beraberinde kira bedellerinin de önemli artışlar yaşamasına sebep olmuştur. Ev sahiplerinin kiracılara enflasyon oranlarının üzerinde zam yapma yarışına girmesi ya da çeşitli bahaneler ile mevcut kiracıyı çıkartma ve daha yüksek kira ödemeye razı yeni kiracı bulma gayesi içine girmesi, ayrıca kiralanabilecek konutların da kıt olması kira bedellerinin yükselmesinin önemli nedenleri olarak karşımıza çıkmaktadır” ifadelerini kullandı.

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“TOKİ DESTEĞİYLE CAZİP KONUT YAPIMINA YOĞUNLAŞILMALI”

“Nüfusun yoğun olduğu bölgelerde TOKİ desteğiyle vade ve fiyat açısından cazip konut yapımına yoğunlaşılması gerek” diye konuşan Dr. Yıldırım, “Böylece konut arzında meydana gelecek artış, fiyatlardaki artışı bir nebze frenleyecek ve talep tarafında da canlılığın devam etmesi olağan olabilecektir. 2008 küresel krizinin en önemli sebeplerinden birinin de konut piyasasında oluşan balonların patlaması olduğu unutulmamalıdır” dedi.

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Kaynak: DHA


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