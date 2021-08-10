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EPGİS açıkladı: Bugünden itibaren otogaza zam geldi

10.08.2021 09:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Otogaza bugünden itibaren geçerli olmak üzere 17 kuruş zam geldi. EPGİS'ten yapılan açıklamaya göre zam, pompa satış fiyatlarına da yansıyacak.

EPGİS açıkladı: Bugünden itibaren otogaza zam geldi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan fiyat artışına ilişkin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

ZAM BUGÜN İTİBARIYLA GEÇERLİ OLACAK

Akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı 10/08/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG otogazda 17 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.

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