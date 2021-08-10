EPGİS açıkladı: Bugünden itibaren otogaza zam geldi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan fiyat artışına ilişkin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı 10/08/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG otogazda 17 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.
Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı— EPGİS (@trepgis) August 9, 2021
10/08/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;
LPG Oto gazda 17 KRŞ/LT
Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.
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