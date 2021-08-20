ÖTV indirimi geldi sıfır otomobil yok! Dünya devleri bir bir üretim durduruyor, işte sıfır araba piyasasında son durum

Koronavirüs salgınıyla birlikte çip tedarik sorunu otomotiv sektörünü olumsuz etkilemeye devam ediyor. Toyota Motor, çip tedarik sorunu sebebiyle gelecek ay Japonya'daki 14 tesisindeki 27 üretim bandını 3 hafta süreyle durduracağını açıkladı. Öte yandan ABD merkezli otomotiv üreticisi Ford, yarı iletken çip tedariki sorunu nedeniyle Almanya Köln'deki fabrikasında üretime geçici olarak tekrar ara vereceğini duyurmuştu. Otomotiv şirketlerinin bir bir üretim durdurma kararı, ÖTV indirimiyle birlikte sıfır araç almak isteyen vatandaşların bir süre daha beklemesine neden olacak. Sıfır araç almak isteyen vatandaşlara üç ay sonraya gün veren galericiler, vatandaşların elleri boş olarak geri döndüğünü açıkladı.

ÇİP TEDARİK SORUNU KÜRESEL DÜZEYDE DEVAM EDİYOR

Üretici firmaların, akıllı telefon ve 5G ağ ekipmanlarına yönelik artan çip talebi sonrası küresel düzeyde imalat ve tedarik sıkıntıları devam ediyor.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, çip tedarik sorunu nedeniyle firma ülke içindeki 14 tesisindeki 27 üretim bandını geçici durduracak.

Japon firma bu uygulamanın, daha önce açıklanan aylık üretim oranlarında yüzde 40 düşüşe neden olacağını bildirdi.

3 hafta süreli durdurmanın Yaris compact, Prius hibrit ve RAV4 modellerini etkileyeceği kaydedildi.

Öte yandan firma, Tayland ve Vietnam dahil Güney Asya ülkelerinde bulunan üretim tesislerinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle yedek parça sıkıntısı çektiğini bildirdi.

ADAPAZARI'NDAKİ FABRİKADA BUGÜN ÜRETİM DURDU

Bloomberg'e konuşan şirket sözcüsüne göre, Türk otomotiv sektörünün öncü kuruluşlarından Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, Adapazarı’ndaki fabrikası çip arzında yaşanan sıkıntılar nedeniyle 20 Ağustos ve 5 Eylül 2021 tarihleri arasında üretime geçici olarak ara verdi.

"SIFIR OTOMOBİL TALEBİ KARŞILANAMAYACAK"

Toyota Türkiye CEO'su Ali Haydar Bozkurt, Bloomberg HT yayınında üretim tarafında bu aksaklıkların sıkıntı yarattığını, bununla birlikte söz konusu girdilerin otomobillerden çıkarılmamaya çalışıldığını söylemişti.

Bozkurt, sektörde şu an büyük en büyük sıkıntının müşteri talebine cevap verememek olduğunu, markaların elinde talebi karşılayacak kadar araç olmadığını belirtmişti.

FORD ÜRETİM DURDURDU

Ford yarı iletken çip tedariki sorunu nedeniyle Almanya Köln'deki fabrikasında üretime geçici olarak tekrar ara vereceğini duyurdu.

Ford, mayıs ayı başında, Fiesta modelinin üretimi için yarı iletkenlerin yetersizliği nedeniyle 3 aydan fazla üretime ara vermek zorunda kalmıştı.

ÖTV İNDİRİMİ GELDİ, SIFIR OTOMOBİL YOK

Öte yandan ikinci el araç fiyatlarında fiyat düşüşü olmasının söz konusu olmadığını söyleyen İzmir Otokent Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Demir, piyasada sıfır araç bulunamadığının da altını çizdi. Demir, "ÖTV’nin geri çekilmesiyle ikinci el araç piyasasının düşmesi mümkün değil. Bugün araç almaya gidildiğinde zaten sıfır araç bulamıyorsunuz. 3 ay sonraya tarih veriyorlar.

3 ay sonra da gidildiğinde bu sefer zamlı fiyata göre araç satıyorlar. Piyasada sıfır araç bulunmuyor zaten indirim yapılsa ne olacak? İkinci el araç satışları da şu anda gayet iyi. Otokent esnafı olarak satışlardan memnunuz. Buraya gelenler zaten kolay kolay boş dönmüyor. Ama vatandaşlar sıfır araba almak için gittikleri yerlerden 3 ay sonrasına tarih verildiği için elleri boş dönüyorlar. Alacakları fiyatların zam oranları değiştiği için de fiyatlar net belli olmuyor" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İHA- Reuters



