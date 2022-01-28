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EPGİS sosyal medyadan paylaştı! İşte akaryakıt istasyonlarının maliyeti

28.01.2022 17:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre; Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) sosyal medya hesabı üzerinden son dakika bir bilgilendirme paylaşımı geldi. EPGİS, akaryakıt istasyonlarının maliyetini paylaştı.

EPGİS sosyal medyadan paylaştı! İşte akaryakıt istasyonlarının maliyeti

Akaryakıt ürünlerine gelen zamlarla birlikte Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), akaryakıt istasyonlarının maliyetini paylaştı.

Konuya ilişkin EPGİS tarafından yapılan bilgilendirmede, ''Akaryakıtta dağıtıcı ve bayi payları maktudur. Pompa satış fiyatı 5 TL de olsa 14 TL de olsa sabittir'' denilerek, rafineriden, araç sahiplerine kadar akaryakıt maliyetini oluşturan kalemlerin payları şöyle sıralandı:

-Ürün fiyatı yüzde 63,

  • Kamu payı (ÖTV, KDV, EPDK Gelir Payı) yüzde 28,

  • Dağıtıcı-Bayi payı yüzde 8 (97,26 Krş/lt)

  • Bayiye kalan pay yüzde 4

''BAYİ BATIYOR''

Bilgilendirmede, bayiye kalan payın 48,63 Kuruş/lt, giderinin 94 Kuruş olduğu vurgulanırken, litre başına eksi 45,37 Kuruş zarar ettiği belirtildi.


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