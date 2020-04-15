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EPGİS'ten nöbetçi akaryakıt istasyonu açıklaması

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.04.2020 11:47 | Son Güncelleme

EPGİS Başkanı Aktaş,nöbetçi akaryakıt istasyonu uygulamasında aksaklıklar görüldüğünü belirterek, yasağın uygulandığı dönemlerde merkezi istasyonlarda 3 personelle sadece sokağa çıkma izni bulunan araçlara hizmet verilmesi önerisinde bulundu.

EPGİS'ten nöbetçi akaryakıt istasyonu açıklaması

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş, yaptığı yazılı açıklamada, salgınla mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı süresinde nöbetçi akaryakıt istasyonlarında çeşitli sorunlar yaşandığını ifade etti.

Akaryakıt istasyonlarının parlayıcı ve patlayıcı madde bulunduran çok tehlikeli sınıfa dahil işletmeler olduğuna dikkati çeken Aktaş, "Bu işletmeler, güvenliğin garanti altına alınmasının zorunlu olduğu işletmelerdir. Fiili olarak işletmelerin kapanması, kamu mal ve can güvenliği açısından ciddi risk oluşturuyor. Bu nedenle kapalı kalacak istasyonlarda 1 ya da 2 personelin güvenliği sağlamak ve acil durum müdahalesi için bulunması önemlidir. Bazı bölgelerde kolluk güçlerinin istasyonlarda hiç kimsenin bulunmamasını istemesi, bu açıdan sıkıntılara neden oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Aktaş, nöbetçi istasyon uygulaması sırasında dağıtım firmaları ve istasyonların bağımsız şekilde aldığı kamu ihaleleri nedeniyle zorunlu olduğu ikmal şartını yerine getiremediğini belirterek, şöyle devam etti:

"Emniyet, ambulans, jandarma ve itfaiye araçları gibi acil durum için kullanılan araçların ikmalleri, nöbetçi olan istasyonların bu araçlara yakın olmaması nedeniyle yapılamamış ve araçların hizmeti tehlikeye girmiştir. Özellikle ülkemizin gıda ikmal noktaları olan şehirlerde, kamyonların yük alması ve yola çıkışı sabaha karşı olduğundan, kapalı istasyonlarda ikmal yapılamayışı nedeniyle nakliye hizmetinde aksama yaşanmıştır. Bu durum gıda sevkiyatını olumsuz etkilemiştir. Mevsimsel tarım şartları yüzünden çiftçiye anlaşmalı olarak ikmal yapan istasyonların bu süreçte hizmet vermekte sıkıntı yaşandığı gözlemlenmiştir. Mahsulünü pazarlara göndermesi gereken çiftçiler ve bu ürünleri ülke geneline götürecek nakliyecilerin, bulundukları mahallerde veresiye çalıştıkları istasyonların kapalı olmasından dolayı mağduriyet yaşadıkları, yakıt alamadıkları gözlemlenmiştir. Ülke sınırına yakın büyükşehirlerden ve transit yollardan geçmesi gereken tır ve kamyonların bu bölgelerde ikmal sıkıntısı yaşadığı görülmüştür. Özellikle 3 büyükşehirde bazı lokasyonlarda çok fazla akaryakıt istasyonu olması nedeniyle yönetmelikte belirtilen 50 bin nüfusa 1 adet 24 saat açık istasyon şartı bu bölgelerde 4 saatte bir dönüşümlü hale gelmek durumunda kaldı ve bu da yönetimsel sıkıntıya neden oldu. Akaryakıt istasyonlarında kullanılan POS cihazlarının ve lavaboların market içinde olmasından dolayı istasyonlar da mağduriyet yaşadı."

EPGİS olarak, bu hafta sonu da uygulanacak sokağa çıkma yasağının olduğu dönemlerde aksaklık yaşanmaması için bazı adımlar atılabileceğini aktaran Aktaş, şu önerilerde bulundu:

"Salgınla ilgili tüm korunma tedbirlerinin mutlak uygulanması şartıyla, merkezi istasyonlarda en fazla 3 ve kırsalda daha az personelle hizmet vermeye devam edilebilir. Böylece, kamu can ve mal güvenliğiyle istasyon güvenliği sağlanabilir. Yasak boyunca sadece kamu, nakliye, tarım araçları, ihalesi yapılmış taşıt tanımalı araçlar ve illerde valiliğin izin verdiği araçlara hizmet vererek ihtiyaç duyulan akaryakıt ikmaline devam edilmesini öneriyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, Akaryakıt istasyonu,

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