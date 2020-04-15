EPGİS'ten nöbetçi akaryakıt istasyonu açıklaması

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş, yaptığı yazılı açıklamada, salgınla mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı süresinde nöbetçi akaryakıt istasyonlarında çeşitli sorunlar yaşandığını ifade etti.

Akaryakıt istasyonlarının parlayıcı ve patlayıcı madde bulunduran çok tehlikeli sınıfa dahil işletmeler olduğuna dikkati çeken Aktaş, "Bu işletmeler, güvenliğin garanti altına alınmasının zorunlu olduğu işletmelerdir. Fiili olarak işletmelerin kapanması, kamu mal ve can güvenliği açısından ciddi risk oluşturuyor. Bu nedenle kapalı kalacak istasyonlarda 1 ya da 2 personelin güvenliği sağlamak ve acil durum müdahalesi için bulunması önemlidir. Bazı bölgelerde kolluk güçlerinin istasyonlarda hiç kimsenin bulunmamasını istemesi, bu açıdan sıkıntılara neden oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Aktaş, nöbetçi istasyon uygulaması sırasında dağıtım firmaları ve istasyonların bağımsız şekilde aldığı kamu ihaleleri nedeniyle zorunlu olduğu ikmal şartını yerine getiremediğini belirterek, şöyle devam etti: