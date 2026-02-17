FİNANS

Ercan Havalimanı’nda iniş-kalkışlar durmuştu: Grev için 60 gün kararı!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bulunan Ercan Havalimanı'nda hava trafik kontrolörlerinin iş bırakma eylemi nedeniyle hava trafiği durdu. Grev, Bakanlar Kurulu kararıyla 60 gün süreyle ertelenirken uçuşların normale döndüğü açıklandı.

Kıbrıs Türk İşçi Sendikası, Ercan Havalimanı'nda görev yapan hava trafik kontrolörlerinin grev kararı aldığını duyurdu. Kararın ardından kontrolörler iş bırakma eylemi gerçekleştirdi. Grev nedeniyle havalimanında iniş ve kalkışlar durduruldu.

HAVADA TUR ATTILAR

Hava trafiğinin durması üzerine Ercan Havalimanı'na iniş yapmak isteyen uçaklar bir süre havada tur atarken, bazı uçaklar çevre havalimanlarına yönlendirildi. İstanbul-Ercan seferini yapan bir uçak ise Adana Havalimanı'na iniş yapmak zorunda kaldı. Hava trafiğinin olumsuz etkilenmesi nedeniyle Bakanlar Kurulu kararıyla grev 60 gün süreyle ertelendi.

KONUYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili olarak Ercan Havalimanı’nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Ercan Havalimanı Hava Trafik Şube Amirliği'nde başlatılan grev süreci, Bakanlar Kurulu kararıyla 60 gün süreyle ertelenmiştir. Havalimanımızdaki tüm operasyonlar ve uçuş seferleri, planlanan şekilde kesintisiz olarak devam etmektedir. Yolcularımıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur"

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Rümeysa Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

