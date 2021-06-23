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Ercan Memiş: Fark yaratmak istedik

23.06.2021 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tat Bakliyat Yönetim Kurulu Üyesi ve İş İnsanı Ercan Memiş, Beşiktaş Akaretler’de sahibi olduğu 'Moose Chocolatier' ile ilgili gelen tepkilerden mutlu olduğunu söyledi.

Ercan Memiş: Fark yaratmak istedik

14 Şubat’a yaptığı özel tasarım çikolata koleksiyonun ana haber bültenlerinden sosyal medyaya birçok platformda kısa sürede gündem olmasıyla ilgili konuşan Memiş; “14 Şubat’a özel yaptığımız tasarımlar çok beğenildi, çok sevildi. Bizler çikolata kültürüne biraz fark katmak istedik. Özel yaptığımız bu çalışma sonrası emeklerimizin karşılığını almak bizleri fazlasıyla mutlu etti. Koleksiyonlarımızı mağazamızda sergilemeye devam edeceğiz.” İfadelerini kullandı.

BİRÇOK ÜNLÜ TARAFINDAN PAYLAŞILDI

Arzu Sabancı, Yasemin Özilhan, Aslı Şen, Rachel Araz, Mert Vidinli, Pınar Sabancı, Pınar Altuğ, Neslişah Alkoçlar, Demet Sabancı, Cihanna, Şafak Çak, Feryal Gülman, Özlem Ada Şahin, Güler Çetingöz, Deniz Seki ve Şebnem Çapa gibi birçok ünlünün de Instagram hesaplarında paylaştıkları tasarımlar, kısa sürede çok konuşulmuştu.


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