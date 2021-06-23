Ercan Memiş: Fark yaratmak istedik

14 Şubat’a yaptığı özel tasarım çikolata koleksiyonun ana haber bültenlerinden sosyal medyaya birçok platformda kısa sürede gündem olmasıyla ilgili konuşan Memiş; “14 Şubat’a özel yaptığımız tasarımlar çok beğenildi, çok sevildi. Bizler çikolata kültürüne biraz fark katmak istedik. Özel yaptığımız bu çalışma sonrası emeklerimizin karşılığını almak bizleri fazlasıyla mutlu etti. Koleksiyonlarımızı mağazamızda sergilemeye devam edeceğiz.” İfadelerini kullandı.

BİRÇOK ÜNLÜ TARAFINDAN PAYLAŞILDI

Arzu Sabancı, Yasemin Özilhan, Aslı Şen, Rachel Araz, Mert Vidinli, Pınar Sabancı, Pınar Altuğ, Neslişah Alkoçlar, Demet Sabancı, Cihanna, Şafak Çak, Feryal Gülman, Özlem Ada Şahin, Güler Çetingöz, Deniz Seki ve Şebnem Çapa gibi birçok ünlünün de Instagram hesaplarında paylaştıkları tasarımlar, kısa sürede çok konuşulmuştu.



