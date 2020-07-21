FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Erciyes Teknopark'tan sigara içmeyen personele fazla izin hakkı

Erciyes Teknopark'tan sigara içmeyen personele fazla izin hakkı

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.07.2020 09:59 | Son Güncelleme

Erciyes Teknopark, tütün kontrolü strateji belgesi ve eylem planı çerçevesinde, bu alışkanlıktan vazgeçilmesini teşvik etmek adına sigara kullanmayan personele ilave 2 gün izin hakkı tanıdı.

Erciyes Teknopark'tan sigara içmeyen personele fazla izin hakkı

Erciyes Teknopark AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Recai Kılıç, yazılı açıklamasında, Sağlık Bakanlığı tarafından iki yıl önce tütün kontrolü strateji belgesi ve eylem planı çıkarıldığını, Erciyes Teknopark'ın da bu plan çerçevesinde, sigaranın bırakılmasını teşvik adına yönetim ofisi personelinin yıllık minimum izin sürelerine ilave 2 gün izin hakkı tanıdığı belirtti.

Alınan kararın 2020 yılını kapsadığını, hak kazanan personelin izinlerini kullanabileceklerini aktaran Kılıç, şunları kaydetti:

"Erciyes Teknopark Yönetim Kurulunca tütüne karşı mücadele eylem planı çerçevesinde belirtilen caydırıcı önlemlere uygun olarak, sigarayı bırakmanın teşvik edilmesi amacıyla sigara kullanmayan Erciyes Teknopark AŞ yönetim ofisi personeline, 2020 yılında hak edilmiş veya hak edilecek olan izinlerden başlayacak şekilde, 4857 sayılı iş kanununda belirtilen yıllık minimum izin sürelerine ilave 2 gün izin hakkı tanınmasına oy birliği ile karar verildi. Karar gereğince 2020 yılından başlayacak şekilde sigara içmemeye özendirmek ve sigarayı bırakmaya teşvik amaçlı olarak her yıl 2 gün ilave izin hakkı tanınacak. Bu kapsamda sigara içen personel için herhangi bir izin hakkı değişikliği olmadan, bu kişiler iş kanunu hükümlerine göre izin hakkı kazanmaya devam edecek. Bu uygulamadaki amacımız, tütünle mücadeleye kurum olarak dikkat çekmek."

KAYNAK:AA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Neden Akıllı Saat Kullanmalısınız?Neden Akıllı Saat Kullanmalısınız?
Gram altın ne kadar?Gram altın ne kadar?
İşte en çok satan ikinci el otomobiller! İşte en çok satan ikinci el otomobiller!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul Bağcılar’da polis memurunu şehit etmişti! Flaş gelişme

İstanbul Bağcılar’da polis memurunu şehit etmişti! Flaş gelişme

Kardeşinin çürümüş cesediyle günlerce aynı evde yaşadı!

Kardeşinin çürümüş cesediyle günlerce aynı evde yaşadı!

Citigroup: Altında rekor an meselesi

Citigroup: Altında rekor an meselesi

3600 ek göstergede son durum nedir?

3600 ek göstergede son durum nedir?

Merkez Bankası faiz kararını ne yapacak? İşte ekonomistlerin tahmini

Merkez Bankası faiz kararını ne yapacak? İşte ekonomistlerin tahmini

Şu an ikinci el araba alınır mı?

Şu an ikinci el araba alınır mı?

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Konut kredisinde faizler yine düştü! En avantajlı bankalar belli oldu...

Konut kredisinde faizler yine düştü! En avantajlı bankalar belli oldu...

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Emekli ikramiyesiyle ilgili sürpriz gelişme!

Emekli ikramiyesiyle ilgili sürpriz gelişme!

SGK girişi 1999 öncesi olanlar yaş beklemekten kurtuldu!

SGK girişi 1999 öncesi olanlar yaş beklemekten kurtuldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gram altın fiyatlarında yeni zirve

Altın fiyatlarında yeni zirve

Bayram öncesinde baklavaya yoğun talep

Bayram öncesinde yoğun talep!

İşten çıkarma yasağının süresi uzatıldı mı? Ne kadar sürecek?

İşten çıkarma yasağının süresi uzatıldı mı? Ne kadar sürecek?

Milyonlarca kişiye haciz yolu göründü! Listede adınız var mı? Sorgulamak için...

Milyonlarca kişiye haciz yolu göründü!

Passiflora, ünlülerin gözde meyvesi oldu! Kilosu 80 TL

Passiflora, ünlülerin gözde meyvesi oldu! Kilosu 80 TL

Anlık altın piyasası, güncel çeyrek altın ve gram altın fiyatları (21 Temmuz 2020 )

Gram altın ne kadar?

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.