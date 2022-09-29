Erdoğan ‘çalışma yapacağız’ demişti: Turizmcilerin Mir planı ortaya çıktı: Alternatif formül ‘Ticket’

İki özel bankanın Rusya'nın Mir kartlarını kabul etmeyi ve bunlara hizmet vermeyi durdurmalarının ardından kamu bankaları da harekete geçerek aynı kararı aldı. Bankaların tek tek Mir sisteminden çıkmasının ardından, “Rus turist Türkiye’de nasıl harcama yapacak?” sorusu akla geldi.Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Mir'e alternatif neler olduğu, ne gibi adımlar atılabileceği konusunda çalışma yapılacağını söyledi. Erdoğan, "Bu sadece bir Mir olayı değil, bunun alternatifi olarak elimizde neler var, bunlar üzerinde duracağız. Neler yapabiliriz, ne gibi adımlar atabiliriz, bunların üzerinde durmak suretiyle bu çalışmaları sürdüreceğiz" dedi.

Sabah’ta yer alan haberde, Rus turistlerin ağırlıklı olarak paket turlarla Türkiye’ye geldiğine dikkat çeken turizmciler, otel ve uçak paketlerinin peşin satıldığını, bu kararın dışarıda yemek, alışveriş, eğlence gibi ekstra harcamaları etkileyebileceğini belirtiyor. Buna karşı önlem almak için harekete geçen turizmciler, ‘ticket kart’ benzeri bir formül üzerine çalışıyor.

TOPU TUR OPERATÖRLERİNE PASLAYACAKLAR

Bankalardan edinilen bilgilere göre, Ruslar Türkiye'de Mir kartla ocak ayından bugüne 500 milyon dolarlık harcama yaptı. Mir kartları ağırlıklı olarak paket turlarda değil, münferit olarak online sitelerden konaklama, uçak bileti alımında ve Türkiye'deki diğer harcamalarda kullanılıyor. Bu kararla birlikte münferit turların paket turlara kayması bekleniyor. Çünkü paket turlarda oteller ödemelerini tur operatörlerinden alıyor ve hali hazırda havale sisteminde bir sıkıntı yaşanmıyor.

“KARAR EKSTRA HARCAMALARI ETKİLEYEBİLİR”

Rusya'nın en büyük tur operatörlerinden biri olan Pegas Touristik'in BDT Ülkeleri Koordinatörü Orhan Sancar, bu kararın tur operatörlerine olumsuz bir etkisinin olmayacağını söyledi. Sancar, "Mir kartlar daha çok münferit gelişlerde kullanılıyordu. Şimdi onlar da paket turlara yönelecektir. Çünkü biz paketi Rusya'da satıyoruz. Ödemesini alıyoruz. Bunu da Türkiye'deki otellere gönderiyoruz" dedi.

Kararın ekstra harcamaları etkileyebileceğini anlatan Sancar, "Bizden paket alıp gelen bir Rus dışarıda yemek yediğinde, alışveriş yaptığında ya da rafting, kayak vs gibi ekstra turlara katıldığında kredi kartı kullanıyordu. Tüm bu harcamaları için yanında yüklü miktarda nakit getirmesi sıkıntı olabilir" diye konuştu.

YENİ FORMÜLE ÇALIŞIYORLAR

Turizmciler, sorunun çözümü için yaptırımları delmeden ticket kart benzeri bir formül üzerine çalışıyor. Buna göre, Rusya'dan gelecek turistler tur paketlerini satın alırken 'ticket' benzeri bir kart için de para ödemesi yapacak. Restoran, alışveriş, eğlence mekanlarında bu kartı kullanabilecek. Rus turistlerin burada ticket kartlarıyla harcadığı parayı tur operatörleri restoran, alışveriş, eğlence mekanlarına gönderecek.

ANTALYA'DA SEZON YOĞUN GEÇTİ

Rus turistin ülkemizde en çok tercih ettiği lokasyon Antalya. Buraya da ağırlıklı olarak paket turlarla gelen Ruslar, dışarıda yemek, alışveriş, ekstra turlar gibi harcamalarda Mir kredi kartını kullanıyordu. Yeni bir formül devreye alınıncaya kadar Rusların nakit parayla gelmesi gerektiğini anlatan turizmciler, "Bu bir miktar ekstra harcamaların oranını düşürür. Ancak Rus turistin en yoğun geldiği sezon mayıs-eylül arası. Yani bu karar yoğun sezonda alınmadığı için kötünün iyisi bir durum yaşıyoruz. Şu anda Antalya otelleri için çok büyük etkisi olmaz" diyor.

RUSYA’DAN MİR AÇIKLAMASI: TEŞVİKE DEVAM EDECEĞİZ

Rusya Federal Turizm Ajansı Başkanı Zarina Doguzova, Endonezya'da düzenlenen G20 turizm bakanları toplantısında yaptığı konuşmada, turizm hizmetleri için ödemeler konusunun politize edilmesine rağmen Rusya'nın yurt dışında Mir ödeme sisteminin kullanılmasını teşvik etmeye devam edeceğini söyledi.

Doguzova, "Bazı ülkelerin baskı altında kaldıklarını görüyoruz. Buna rağmen Rusya olarak Mir ödeme sisteminin kullanılmasını tutarlı şekilde teşvik etmeyi sürdüreceğiz ve turizmi geliştirmek için tüm ülkeler ile iş birliğine açığız" dedi.



