Erdoğan'dan 10 büyük müjde! Sıfır faizli hayvancılık kredisi ne zaman verilecek, nasıl alınır? Çiftçilere sıfır faizli hayvancılık kredisi

Çiftçilere sıfır faizli hayvancılık kredisi ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Çiftçilere destek amaçlı Ziraat Bankası sıfır faizli kredi verileceğini açıklayan Erdoğan, daha birçok müjdeyi de sıraladı. Afet bölgesinde hayvancılık yapan çiftçilere akıllı evler ve devlet desteği sağlanacak. İşte sıfır faizli hayvancılık kredisi ile ilgili detaylar...

SIFIR FAİZLİ HAYVANCILIK NE ZAMAN VERİLECEK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nurdağı'nda Belpınar ile Mesthüyük Köyleri ve Kahramanmaraş Türkoğlu Özbek Köyü Köy Evleri Anahtar Teslim Töreni'nde konuştu. Erdoğan yağtığı açıklamada, 'Çiftçilere yönelik Akıllı Köy Evi projesiyle yeni bir model ortaya koyacaklarını ve Ziraat Bankası vasıtasıyla sıfır faizli hayvancılık kredileri verileceği, hayvan, yem alımlarını destekleyeceklerini' açıkladı.

Erdoğan'ın açıklamasının tam metni ise şöyle:

"Bugün ayrıca çiftçilerimize 10 yeni müjde veriyoruz. Ahırı, köy konağı, akıllı tahtası, camisi peyzajıyla akıllı köy evlerini milletimizin takdirine sunuyoruz. Bu sistemle sürü yönetim sistemi gibi yeni bir model ortaya koyuyoruz. Afet alanlarındaki köy evlerindeki çiftçilere Ziraat Bankası vasıtasıyla sıfır faizli hayvancılık kredileri verecek, hayvan, yem alımlarını destekleyeceğiz. Sözleşmeli üretim modeliyle aile tipi işletmelerde büyükbaş ve besi hayvancılığını destekleyerek her haneye en az bir asgari ücret garantisi vereceğiz. Akıllı evlerden ev sahibi olma imkanı getiriyoruz. Afet alanları dışındaki vatandaşlardan kırsal dönüşümden yararlanmak isteyenlere 'İlk Evim' şartlarıyla akıllı köylerden ev sahibi olma imkanı getiriyoruz.

Köylerde yaşayanlardan mevcut evini yıkıp bu modele uygun sağlam, güvenli, teknoloji destekli eve kavuşmak isteyenlere uygun şartlı finansman sağlayacağız. Jeotermal organize sanayi bölgeleri başta olmak üzere sebze ve meyve yetiştirme amaçlı sera yatırımlarındaki desteği artıracağız. Tarımsal üretimde basınçlı sulama altyapısını güçlendirerek birim alanda daha çok rekolte ve gelir elde edilmesini sağlayacağız"

ÇİFTÇİLERE SIFIR FAİZLİ HAYVANCILIK KREDİSİ NASIL ALINIR?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılacak açıklama sonrasında Bakanlık tarafından başvuru sonuçları açıklanacaktır. Sıfır faizli hayvancılık kredisi detayları ise Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanacaktır. Ayrıca başvuru süreci de yine Bakanlık sitesi üzerinden takip edilecektir.

