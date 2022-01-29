Erdoğan'dan faiz mesajı: İndirime devam mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Dereli'nin ardından Çotanak Spor Kompleksi, Aksu Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Doğalgaz Dağıtım Hattı Altyapı Projesi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni (Giresun Belediyesi Önü) kapsamında açıklamalarda bulundu.

Faizlerin düşürülmesi konusundaki kararlı açıklamalarına burada da devam eden Erdoğan, “Faizi indireceğiz. Daha da indireceğiz. Enflasyon iniyor daha da inecek” ifadelerini kullandı.

“Milletimden bu yolda bizimle beraber yürümelerini istiyorum. Yakında ekonomide bir başarıya imza atacağız” diyen Erdoğan, “Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokamadan bize yediğimiz her lokma zehirdir” şeklinde konuştu.

KAVCIOĞLU'NDAN FAİZ MESAJI

Geçtiğimiz günlerde yılın ilk enflasyon raporu Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu tarafından açıklanmıştı. KAvcıoğlu toplantıdaki konuşmasında faizlere ilişkin verdiği mesajda, "Sadece TCMB'nin sağladığı imkanlar bu işe yetmez, bütün bankacılık sektörünün de bu işe girmesi lazım, daha düşük oranda kredileri finanse etmeleri gerekiyor. Faizler aşağı geliyor, gelmeye de devam edecek" ifadelerini kullanmıştı.

FAİZ ARTIŞINA ARA MI VERİLDİ?

TCMB, aralık ayındaki toplantısı sonrasında alınmış olan faiz indirimi kararların birikimli etkilerinin 2022 yılının ilk çeyreğinde yakından takip edileceğini ve bu dönemde politika çerçevesinin gözden geçirileceğini belirmişti.

Birçok ekonomist bu yönlendirmeyi ilk çeyrekte faiz indirimlerine ara verildiği ve TL'deki değer kaybına bu süreçte faiz artışı ile tepki verilmeyeceği anlamı çıkardı.



