Erdoğan'dan Şişecam Polatlı Fabrikası açılışında önemli açıklamalar yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından notlar;

Şişecam ülkemizin en prestijli markalarından biridir. 4 kıtada 14 ülkede üretim yapan Şişecam küresel bir oyuncudur. 12 bin kişiye istihdam sağlarken, 86 yıldır artan pazar payı firmamızın sağlıklı büyümeye verdiği önemi gösteriyor.

Polatlı Üretim Tesisi Şişecam küresel vizyonunun yeni halkasını oluşturuyor. 1 milyarlık bu ilave yatırımla düz cam kapasitesini 2 milyon tona çıkardı. 540 bin tonluk hacmiyle Avrupa'nın en büyük düz cam üretim tesisidir. Cama dayalı ürünlerin inşaattan otomotive her alanda kullanımının yaygınlaştığı düşünüldüğünde ülkemiz ekonomisi için taşıdığı önem daha iyi anlaşılacaktır.

Biz her stratejik üründe olduğu gibi bunda da talebin kendi iç piyasasında karşılanmasını arzu ediyoruz. Şişecam'ın güçlü kapasitesiyle bu eksiği gidereceğine inanıyorum. Geri dönüşüm projeleriyle de Şişecam'ın atılımlarını zirvede kalma çabasındaki güçlü adımlar olarak görüyorum.

Ülkemizi inovasyonun merkezine ulaştırmak için kolları sıvadık. Tarihi nitelikte birçok adım attık. Sivil toplumu işin içine kattık. Sektör temsilcilerimizle toplantılar yaptık. Tıkanan yatırım ve üretim kanallarını açmak için çaba harcadık.

Sanayi bölgelerimiz 2 milyon 200 bin emekçimizin ekmek kapısı oldu. Diğer firmalarımızı da ülkemizdeki yatırım faaliyetlerini değerlendirmeye davet ediyorum. Şişecam Türk ekonomisinin hangi zorluklardan geçerek bugüne geldiğinin en güzel örneğidir. Türkiye 2001'de baş gösteren ekonomik krizin etkilerini hala yaşıyor. Milyarlarca dolar milli servet batan bankalarda buharlaşmış esnaf ve sanayicimiz, tüccar ve çiftçimiz iflasın eşiğine gelmişti. 2002 Türkiyesi kişi başı milli gelirin 3600 doları ancak bulduğu fakir bir ülkeydi. Neredeyse tamamen dışa bağımlı bir Türkiyeydi. Terörün vesayetin baskıların kol gezdiği bir ülkeydi.