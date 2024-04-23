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Erdoğan duyurdu! Fahiş fiyatla mücadelede yeni tedbirler geliyor: "Kim yaparsa bedelini fazlasıyla ödeyecek"

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
23.04.2024 12:15
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Vatandaşların ana gündem maddelerinden olan fahiş fiyatlara karşı yeni tedbirler geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurdu ve sert çıkış yaptı. Erdoğan, "Kim yaparsa bedelini fazlasıyla ödeyecek" dedi.

Erdoğan duyurdu! Fahiş fiyatla mücadelede yeni tedbirler geliyor: "Kim yaparsa bedelini fazlasıyla ödeyecek"

Vatandaşlar hemen hemen her alana yayılan fahiş fiyatlara tepki gösterirken bu alanda mücadele için yeni tedbirler yolda. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milletimizin fahiş fiyat yükünün altında ezilmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Bunu kim yaparsa yapsın bedelini fazlasıyla ödeyecek" açıklamasını yaptı. Erdoğan aynı zamanda enflasyon ve kamuda tasarrufa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan, Irak ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerle söyleşi gerçekleştirdi. Erdoğan ekonomiye dair şu değerlendirmelerde bulundu.

Burada temel önceliğimiz her şeyden önce vatandaşımızın refahıdır. Fahiş fiyatlarla mücadelede yeni ve daha caydırıcı tedbirler ortaya koyabiliriz. Aşırı kar hırsı dizginlenmediği müddetçe ne kadar maaş artışı yaparsanız yapın sorun devam edecektir. Hele gıda gibi mecburi kalemlerde buna müsaade edemeyiz.

"GEREKLİ TEDBİRLER İÇİN İLGİLİ BAKANLIKLARIMIZ ÇALIŞMALARINI YAPIYOR"

Gerekli tedbirler için ilgili bakanlıklarımız şu anda çalışmalarını yapıyorlar. Kısa süre içinde somut birtakım adımlarla enflasyonu da artıran bu fahiş fiyatlara karşı mücadelemiz kesinlikle gerçekleşecektir. Ambalajların üzerine fiyatlarının yazılması konusu da düşünülebilir. Burada taviz veremeyiz, üzerine üzerine gideceğiz.

"KİM YAPARSA YAPSIN BEDELİNİ FAZLASIYLA ÖDEYECEK"

Milletimizin fahiş fiyat yükünün altında ezilmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Bunu kim yaparsa yapsın bedelini fazlasıyla ödeyecek.

KAMUDA TASARRUF

Tasarruftan kamuda gereksiz harcamaların ortadan kaldırılması, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması anlaşılmalıdır. Yani bundan farklı bir şey anlaşılmamalı. Bütçelerin buna göre revize edilmesi için bizler de şu anda bir çalışma yapıyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığımız tasarruf adımlarını takip edecek, resmi taşıt kullanımlarından, haberleşme giderlerine, temsil, tören, ağırlama hizmetlerinden, demirbaş alımlarına kadar tüm harcamalar gözden geçirilecektir.

"İHTİYAÇ DIŞI HARCAMALARIN ÖNÜ KESİLECEK"

Gerçek ihtiyaçlar tespit edilip ihtiyaç dışı harcamaların önü kesilecek. Milletimizin refahını artırmak için tasarruf tedbirleri almak durumundayız. Bunun için de gereği neyse kesinlikle bunu hükümet olarak yapmakta kararlıyız. Önceliğimiz ve birinci hedefimiz, tasarrufu kamu harcamalarında uygulamak, enflasyonu düşürmek ve ekonomiyi rahatlatmaktır. Bunu daha önce biz başardık. Yine başaracağız."


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Fahiş fiyat bedel erdoğan tedbirler
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