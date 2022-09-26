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Erdoğan duyurmuştu: Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Elektrik ve doğal gaz desteği için kritik tarih belli oldu…

26.09.2022 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm işveren ve çalışanları ilgilendiren müjdeleri duyurdu. 2023 Nisan ayı sonuna kadar çalışanlara yapılacak elektrik ve doğal gaz, desteklerinin 1000 liraya kadar olan kısmının vergi kesintisinden muaf olacağını açıkladı. Bakan Nebati de vergi yükünün kış boyunca rafa kaldırıldığını söyledi. Karar sonrası, 'Doğal gaz yardımı kime ne zaman ne kadar verilecek?', 'Elektrik desteği kimlere verilir, şartlar nelerdir?' soruları merak edilirken kritik tarih ortaya çıktı.

Erdoğan duyurmuştu: Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Elektrik ve doğal gaz desteği için kritik tarih belli oldu…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Ticaret Odası 140. Yıl Özel Ödülleri programında milyonlarca vatandaşı ilgilendiren önemli bir açıklamaya imza attı. Erdoğan elektrik, doğal gaz ve ısınma yardımı ile ilgili verilen desteklerde bin liraya kadar olan kısmının hem gelir vergisinden hem de sigorta prim kesintisinden muaf tutulacağını açıkladı.

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“Bir diğer müjdemiz çalışanlara yapılacak elektrik ve doğal gaz ödemelerinden vergi ve prim yükünün kaldırılmasıyla ilgilidir. İşverenlerin 2023 Nisan ayı sonuna kadar çalışanlarına yapacakları elektrik, doğal gaz, ısınma gideri desteklerinin bin liraya kadar olan kısmını hem gelir vergisinden hem de sigorta prim kesintisinden muaf tutuyoruz” diyen Erdoğan, “Yurt dışında inşaat, bakım, onarım gibi işleri teknik hizmetlerinde çalıştıran işletmelerimiz bu kişiler için gelir vergisi ödemeyecekler. Bu uygulamayla amacımız yurt dışında inşaat yapan firmalarımızın kendi vatandaşlarımızı istihdam etmelerini desteklemektir. Bu yeniliklerin çalışanlarımıza, iş insanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

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VERGİ YÜKÜ KIŞ BOYUNCA RAFA KALDIRILDI

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise bugün 2. Türkiye Çiftçi Zirvesi'nde Erdoğan'ın verdiği müjdeyle ilgili olarak vergi yükünün bu kış boyunca kaldırıldığını duyurdu.

“Bu gerek işverenlerimizi ama en önemlisi çalışanlara katkı sağlayacak bir düzenleme olacak ve enerjideki maliyetlerin yanında işverenler de buna katkı sağlayarak önümüzdeki kış çalışanların rahat nefes almasını sağlayacak bir adım atmış olacağız” diyen Bakan Nebati şunları kaydetti:

“İşverenlerimiz tarafından 2023 yılı Nisan ayı sonuna kadar çalışanlarına elektrik, doğal gaz ve ısınma giderlerini karşılamak için ödeyecekleri bin lirayı aşmayan tutarlardan gelir vergisi almayacağız. Vatandaşlarımız 20 yıldan bu yana AK Parti olarak karşılaştığımız her sorunları aşmakla birlikte nasıl fırsata çevirdiğimiz çok iyi biliyor.”

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ELEKTRİK VE DOĞAL GAZ DESTEĞİ NASIL YAPILACAK?

Hükümetten gelen açıklamaların ardından elektrik ve doğal gaz yardımından yararlanmak isteyen vatandaşlar, “Elektrik ve doğal gaz desteği , yardımı için başvuru nasıl yapılır?”, “Elektrik ve doğal gaz desteği , yardımı kimlere verilir, şartlar nelerdir? sorularını araştırmaya başladı.

Yeni yasama yılı 1 Ekim'de başlayacak. Meclis'in açılmasıyla birlikte vergi ve sigorta primi muafiyetine sağlayan yasa teklifinin TBMM'ye sunulması bekleniyor. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulunması bekleniyor.


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Elektrik faturası Doğal gaz faturası
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