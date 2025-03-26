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Erdoğan eleştirilen o isme 'benim bakanım' diyerek sahip çıktı: 'Sen kimsin ya! Senin gramın ne?'

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Kıdemli Şef Editörü
26.03.2025 13:54
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CHP lideri Özgür Özel geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i hedef alarak sert eleştirilerde bulunmuştu. Bugün AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Şimşek'e sahip çıkarak, "Kalkıyor medya gruplarını tek tek isim vererek şikayet ediyor, bizi dünyaya şikayet ediyor. Benim Hazine ve Maliye Bakanı’mı aynı şekilde şikayet ediyor. Sen kimsin ya? Her şeyden önce senin gramın ne?" ifadelerini kullandı.

Erdoğan eleştirilen o isme 'benim bakanım' diyerek sahip çıktı: 'Sen kimsin ya! Senin gramın ne?'

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla beraber Türkiye'de siyasi hareketlilik son zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Siyasilerin dili de aynı oranda sertleşti. Saraçhane'de her gün toplanan partililere seslenen Özel geçtiğimiz günlerde bir konuşmasında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e yüklenmişti.

ŞİMŞEK

ÖZEL NE DEMİŞTİ?

CHP lideri Özgür Özel yaptığı konuşmada, "Mehmet Şimşek’in bu yaptıklarını, MASAK’ın yaptıklarını, bütün dünya Ekrem İmamoğlu’na yapılan siyasi darbeyi konuşuyor. Dünyanın bütün televizyonları sırada. Dün anlattım CNN International’a, bugün BBC’ye teker teker anlatacağım. Ekonomistlerden , dünyada sözü geçen bilim insanlarından kanıt kanıtlı, makale makale alıp, bu Mehmet Şimşek’i dünyadaki bütün ekonomi çevrelerine gerçek yüzünü göstermeyen namerttir” ifadelerini kullanmıştı.

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ERDOĞAN'DAN YANIT GECİKMEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün partisinin grup toplantısında Türkiye'de son zamanlarda yaşanan olayları gündemine alarak CHP'ye sert sözlerle yüklendi. Özel'in Bakan Şimşek'i eleştirmesine de karşı çıkan Erdoğan Özel'e 'senin gramın ne?' diye seslendi.

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Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklamasından satır başları şu şekilde;

CHP'nin düştüğü durum bizi hem üzüyor hem öfkelendiriyor. CHP lideri Özgür Özel, gitmiş bizi dünyaya şikayet ediyor. Kalkıyor medya gruplarını tek tek isim vererek şikayet ediyor. Benim Hazine ve Maliye Bakanı’mı aynı şekilde şikayet ediyor. Sen kimsin ya? Senin gramın ne? Nasıl olur Hazine Bakanını şikayete kalkarsın. Hepsinden öte bu marjinal grupları Şehzadebaşı'na toparlayıp, orada cami yanındaki kabristanı adeta yerle bir ediyorlar. Bu nasıl iştir. Bu kabristanları yıkmanın kime ne faydası var. Bunu hangi hakla nasıl yapıyorsunuz. Hepsi tarih, hepsi eser olarak muhteşem eserler ve bu eserleri bu ahlaksızlar, bu edep yoksunu namussuzlar orada gelip yıkıyorlar. Bunlara eyvallah etmek mümkün değil. O eserleri bu şekilde yıkmaya yeltenmek yenilir yutulur bir iş değil. Onun için şu anda biz yargımızla bu işin üzerine gidiyoruz ve bu eylemlere katılanların tespitini yaparak, yüzü maskeli teröristleri tespit edip onların da üzerine gideceğiz.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Şimşek Özgür Özel cumhurbaşkanı erdoğan
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