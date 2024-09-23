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  4. Erdoğan'ı ABD'de karşılayanlar arasında o da vardı! Merkez Bankası Eski Başkanı Hafize Gaye Erkan aylar sonra ortaya çıktı

Erdoğan'ı ABD'de karşılayanlar arasında o da vardı! Merkez Bankası Eski Başkanı Hafize Gaye Erkan aylar sonra ortaya çıktı

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
23.09.2024 07:40
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu New York'ta Türkevi'ni ziyaret etti. Ziyaret sırasında Erdoğan'ı karşılayan kalabalık arasında, dikkat çeken isimlerden biri de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ilk kadın başkanı olan Hafize Gaye Erkan'dı. Şubat ayında görevinden istifa eden Erkan’ın da orada bulunması, ziyaretin öne çıkan detaylarından biri oldu.

Erdoğan'ı ABD'de karşılayanlar arasında o da vardı! Merkez Bankası Eski Başkanı Hafize Gaye Erkan aylar sonra ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79'uncu Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere ABD'nin New York şehrine gitti.

ABD ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile beraber Türkevi'ni de ziyaret etti. Türkevi'nin önünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı büyük bir kalabalık karşıladı.

HAFİZE GAYE ERKAN SÜRPRİZİ

Erdoğan'ı karşılayanlar arasında eski Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın da yer alması dikkatlerden kaçmadı.

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YENİ GÖREV İDDİASI

Türkiye'nin ilk kadın Merkez Bankası Başkanı olarak 8 Haziran 2023'te göreve başlayan Hafize Gaye Erkan, geçtiğimiz şubat ayında görevden affını isteyerek istifa etmişti. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hafize Gaye Erkan'a "Seçim sonrasını bekle" diyerek 31 Mart'ın akabinde yeni bir görev vereceğine dair vaatte bulunduğu öne sürülmüştü.

ERDOĞAN’IN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Erdoğan’ın BM 79’uncu Genel Kurulu çalışmalarını, 25 Eylül akşamının geç saatlerine kadar sürdüreceği ve yoğun bir diplomasi trafiği içinde olacağı ifade ediliyor.

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Hafize Gaye Erkan
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