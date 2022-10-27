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  4. Erdoğan ile Putin talimat vermişti: Doğal gaz merkezi için ‘Tek yapılması gereken’ diyerek açıkladı: Onlarca ülkeyi etkileyecek

Erdoğan ile Putin talimat vermişti: Doğal gaz merkezi için ‘Tek yapılması gereken’ diyerek açıkladı: Onlarca ülkeyi etkileyecek

27.10.2022 13:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’de kurulacak doğal gaz dağıtım merkezi için Gazprom Yönetim Kurulu Başkanı’ndan değerlendirme geldi. Viktor Zubkov, Türkiye'de kurulması planlanan doğal gaz merkezinin Rusya ve Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan ve Avrupa'nın da çıkarına olduğunu söyledi. Zubkov, “Tek yapılması gereken bunun faydalı olduğunu anlamak ve bu konu üzerinde ciddi şekilde çalışmak” dedi.

Erdoğan ile Putin talimat vermişti: Doğal gaz merkezi için ‘Tek yapılması gereken’ diyerek açıkladı: Onlarca ülkeyi etkileyecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in “Türkiye’de doğal gaz merkezi” önerisiyle ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Türkiye’den Avrupa’ya doğalgaz dağıtım merkezi için talimatları Putin ile birlikte verdik. Bu uluslararası bir dağıtım merkezi olacak” açıklamalarının ardından çalışmalar hızlandı. Türkiye'nin uluslararası doğal gaz dağıtım merkezi olmasına ilişkin çalışmalarda yol haritası yıl sonuna doğru netleşecek.

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“HERKESİN ÇIKARINA BİR KARAR”

Gazprom Yönetim Kurulu Başkanı Viktor Zubkov, Türkiye'de kurulması planlanan doğal gaz merkezinin Rusya ve Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan ve Avrupa'nın da çıkarına olduğunu söyledi. Zubkov, "Bu Rusya, Türkiye, Azerbaycan, Avrupa, tüm taraflar için faydalı. Tek yapılması gereken bunun faydalı olduğunu anlamak ve bu konu üzerinde ciddi şekilde çalışmak. Türkiye'nin böyle bir dağıtım merkezi kurulmasını kabul etmesi güzel" ifadelerini kullandı.

Zubkov ayrıca Rusya ve Azerbaycan'ın doğal gaz alışverişi konusunda iş birliği yaptığının ve bu konuda müttefik olduğunun altını çizdi.

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“TÜRKİYE ANAHTAR ÜLKE”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise, “Öteden beri gaz merkezi olmaya ilişkin çalışmalarımız vardı. Nitekim 7 boru hattımız, 3'ü FSRU olmak üzere 5 LNG tesisimiz, 2 yer altı doğal gaz depolama tesisimiz bu çalışmaların göstergesi. Konuyla ilgili ekiplerimiz çalışmalarını tamamlamak üzere. Yol haritamızı yıl sonuna kadar netleştireceğiz. Burada önemli olan alıcı ve satıcıyı birlikte düşünmektir. Türkiye, daha önceki projelerde de görüldüğü gibi anahtar bir ülke konumundadır” ifadelerini kullanmıştı.

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doğal gaz

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