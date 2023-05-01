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Erdoğan imzaladı! Doğal gaz faturasına indirim kararı Resmi Gazete’de: Bir yılda tam 1.800 TL

01.05.2023 07:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karadeniz gazının devreye alınması sonrası doğal gaz faturalarına indirim kararı resmen yürürlükte. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile 24 Nisan-31 Mayıs arasındaki faturalardan bedel talep edilmeyecek. 1 Mayıs 2024’e kadar ise 25 metreküplük kullanım ücretsiz olacak. Böylece vatandaşın faturalarına yılda 1800 liralık indirim sağlanacak.

Erdoğan imzaladı! Doğal gaz faturasına indirim kararı Resmi Gazete’de: Bir yılda tam 1.800 TL

Dağıtım şirketlerinden doğal gaz temin eden konut, ibadethane ve cemevi abonelerinden 1 ay boyunca ücret alınmaması ile 25 metreküpe denk gelen bedelin 1 yıl boyunca ücretsiz olmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, dağıtım şirketlerinden doğal gaz temin eden konut, ibadethane ve cemevi abonelerinden, doğal gaz tüketimleri için 24 Nisan 2023 tarihinden 31 Mayıs 2023 tarihine kadar tahakkuk edecek ilk faturadan doğal gaz bedeli alınmayacak.

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1 MAYIS 2024’E KADAR GEÇERLİ

Ayrıca 1 Mayıs 2024 tarihine kadarki döneme ait aylık doğal gaz tüketimleri için tahakkuk edecek faturalarda 25 metreküpe kadar olan tüketim için doğal gaz bedeli tahsil edilmeyecek. Doğal gaz tüketimine ilişkin sistem kullanım bedelleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesinden karşılanacak.

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FATURALARA AYLIK 150 LİRALIK İNDİRİM

Her ay 25 metreküplük doğal gazın ücretsiz verilmesiyle faturalalarda 150 TL, yılda ise toplam 1800 TL'lik bir indirim söz konusu olacak.


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Anahtar Kelimeler:
doğal gaz

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