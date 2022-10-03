Erdoğan'ın asgari ücrete zamla ilgili sözleri heyecan yarattı! "Arkadaşlar bu böyle olmaz" diyerek talimat vermiş

Asgari ücrete zamla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Enflasyondaki artış Eylül'de de sürerken, Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) göre senelik bazda enflasyon yüzde 83,45'e yükseldi. Son açıklanan enflasyon rakamlarının ardından "asgari ücrete zam oranı" yeniden merak konusu oldu. Kulislerde 2022 asgari ücretin 9 bin 900 TL'ye çıkabileceği konuşulurken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısında kullandığı ifadeler heyecan yarattı.

ASGARİ ÜCRETE ZAM KABİNE TOPLANTISINDA MASAYA GELMİŞ

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde Küpeliler Sunta Fabrikası'nın temel atma törenine katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın asgari ücretle ilgili görüşlerini paylaştı.

ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRETE ZAM AÇIKLAMASI: ARKADAŞLAR BU BÖYLE OLMAZ

Erdoğan'ın kabine toplantısında "Arkadaşlar bu böyle olmaz. Asgari ücreti güncellememiz, asgari ücrete zam yapmamız lazım ki sabit sabit gelirli vatandaşlarımız bu enflasyon altında bu kadar ezilmesinler" dediğini aktaran Varank, şu ifadeleri kullandı;

"OCAK AYINDA VATANDAŞLARIMIZIN İŞİNE YARAYACAK BİR ZAMMI ONLARA YAPMIŞ OLACAĞIZ"

"Cumhurbaşkanımız kabineyi topladı, dedi ki 'Arkadaşlar bu böyle olmaz. Asgari ücreti güncellememiz, asgari ücrete zam yapmamız lazım ki sabit sabit gelirli vatandaşlarımız bu enflasyon altında bu kadar ezilmesinler.' 1960'lardan beri asgari ücret uygulaması bu ülkede var. Bu ülke enflasyonu ilk defa mı görüyor? 2000 yılından önceyi bir değerlendirin. Yüzde 80, yüzde 200 enflasyonları yaşadık ama o zaman hiçbir iktidar 'Temmuz ayında enflasyonu güncelleyeyim, emekçi kardeşlerimizin biraz olsun işlerini kolaylaştırayım' demedi ama biz bunu dedik, enflasyona ezdirmemek için asgari ücreti güncelledik. Ocak ayında da inşallah sabit gelirli vatandaşlarımızın işine yarayacak bir zammı onlara yapmış olacağız. Emekçilerimizin hakkını vermek için de gayret göstereceğiz."

(AA)



