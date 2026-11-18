Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emekli aylıklarına yapılacak artışlarda yaş ve prim gün sayısının esas alınacağını açıklaması gündem oldu. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, söz konusu açıklamayı değerlendirerek emekli maaşı artışlarında yaş ve prim gün sayısının belirleyici olacağını ifade etti. Erdursun, EYT kapsamında daha genç yaşta ve daha az prim günüyle emekli olanların yapılacak artışlardan daha düşük oranlarda yararlanabileceğine dikkat çekti.

EMEKLİ MAAŞI ARTIŞINDA YAŞ VE PRİM GÜNÜ BELİRLEYİCİ OLACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamasının ardından emeklilerin maaşlarına yapılacak artışlarda hangi kriterlerin dikkate alınacağı yeniden gündeme geldi.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasını sosyal medya hesabından değerlendirdi. Erdursun, emekli aylıklarına yapılacak artışlarda emeklilik yaşı ve prim gün sayısının belirleyici kriterler olacağını belirtti.

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EYT'LİLER DAHA DÜŞÜK ORANDA ZAM MI ALACAK?

Erdursun'un değerlendirmesinde EYT kapsamında emekli olanlar da öne çıktı. Daha genç yaşta ve daha az prim günüyle emekli olanların maaş artışlarından daha düşük oranlarda yararlanabileceğini ifade eden Erdursun, bu durumun emekliler arasındaki maaş artışı farkını gündeme getirebileceğine işaret etti.

Erdursun, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, emekli aylıklarında yapılacak artışlarda yaş ve prim gün sayısının esas alınacağını açıkladı.

Bu açıklamadan çıkan sonuç şu:

EYT kapsamında daha genç yaşta ve daha az prim günüyle emekli olanlar, maaş artışlarından daha düşük oranlarda yararlanacak.

Dolayısıyla emekli aylıklarına yapılacak artışlarda, emeklilik yaşı ve prim gün sayısı belirleyici kriterler olacak."

ÖZGÜR ERDURSUN'DAN EMEKLİ MAAŞI İÇİN YÜZDE 50 ZAM HESABI

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, daha önce yaptığı değerlendirmede 2027 Ocak ayında emekli maaşlarına yapılabilecek artışa ilişkin dikkat çeken hesaplamalar paylaşmıştı.

Erdursun, en düşük emekli aylığının 30 bin liraya çıkarılması halinde 2026 Ocak ayındaki 20 bin liralık seviyeye kıyasla bir yılda yüzde 50 artış gerçekleşmiş olacağını belirtmişti.

Hesaplamasında enflasyon farkının yanı sıra refah payı ihtimaline de dikkat çeken Erdursun, emeklilere yapılacak artışın eşit olmayabileceğini ifade etmişti.

Erdursun, en düşük emekli aylığının 30 bin liraya yükseltilmesi senaryosunda, bu tutarın üzerinde maaş alan emeklilere ise prim gün sayısı, sigortalılık süresi ve yaş gibi kriterler dikkate alınarak farklı oranlarda refah payı verilebileceğini dile getirmişti.

Uzman isim, bazı emeklilerin yüzde 3, bazılarının yüzde 7, bazılarının ise yüzde 15'e kadar refah payı alabileceği bir senaryoyu gündeme getirmişti.