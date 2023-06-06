Erdoğan'ın Mehmet Şimşek hamlesine bir yorum da İYİ Parti'den! 'Türkiye bu uçurumun kenarından kurtarılabilir'

İYİ Parti grup başkanvekili Erhan Usta, Sözcü TV'de katıldığı yayında ekonominin yeni patronu Mehmet Şimşek hakkında yorumlarda bulundu. Seçim sonuçlarını da değerlendiren Usta, partilerinin beklentilerinin altında oy aldığını bunun nedeninin de yaratılan algı olduğunu belirtti.

İYİ PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ USTA: YARATILAN ALGI SEÇMENE ENGEL OLDU

İşte Erhan Usta'nın açıklamalarından satır başları;

'Millet İttifakı bu seçimde çok ciddi bir ithamla karşı karşıya kaldı! İftiralara maruz kaldık, CHP seçmeni elbette ki etkilendi fakat İYİ Parti seçmeni bundan çok etkilendi. AK Parti'den İYİ Parti'ye geçme potansiyeli olan seçmen bu iftiralardan çok etkilendi. Bu da istediğimiz sıçramayı yapmamıza engel oldu.

O propaganda o kadar tutmuş ki bizi bireysel olarak bile akrabalarımız bile ciddi şekilde oy vermekten çekindiler. Aman vatan elden gidecek aman terör gelecek. Bu yaratılan algı seçmenin doğru karar vermesine set çekti.

Önümüzde kurultay ve yerel seçimler var. Genel başkanımız aday olacak, inşallah bu kurultaydan İYİ Parti çok daha güçlü olarak çıkacaktır. my Parti içinde bir husursuzluk yok. CHP ile işbirliğimiz devam edecek. Ama buradaki kararı kurultay ve genel başkanımız verecektir.

MEHMET ŞİMŞEK AÇIKLAMASI! 'BU DÜZENİN DEVAM ETMESİNİ İSTEYENLER VAR'

Mehmet Şimşek adımını olumlu buluyoruz. Kendisiyle devlet içinde uzun süre çalıştık. Sayın Şimşek'in başarılı olma şansı şudur, Erdoğan işine karışmamalı. İyi bir ekip kurmasına izin verilmeli. Erdoğan ekonomiye müdahil olursa başarılı olunma ihtimali yok.

Otomobil fiyatlarına bakın, bayilere gidin araç yok diyorlar. Sıfır aracı ikinci elden alıyorsun. İktidara yakın taraflar bu ticareti yapıp paylaşıyorlar. Bu düzenin devam etmesini isteyenler var. Bunların Mehmet Şimşek hakkında neler söyleyeceğini bilmiyoruz. Rahat bırakılırsa Türkiye bu uçurumun kenarından kurtarılabilir.

İTTİFAK DEVAM EDECEK Mİ?

Bireysel olarak yerel seçimlerde de ittifakın işbirliği şeklinde devam edeceğini düşünüyorum. Ama buna siyasi partiler karar verecek, mevcut alınan büyükşehirlerin sayısını artırmak lazım.'