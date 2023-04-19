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Erdoğan müjdeleri ‘peş peşe açıklayacağız’ demişti! Ayrıntılar ortaya çıktı: 2 adımlı paket yolda…

19.04.2023 07:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Arefe ve Ramazan Bayramı’nın ilk günü müjdeler açıklayacağını duyurmasının ardından herkes bunların ne olacağını merak ederken detaylar ortaya çıktı. Arife günü Karadeniz gazı ile faturaların silinmesi ya da indirim yapılması yönünde bir müjde açıklanması beklenirken, bayramda ise kentsel dönüşümde 4 ayaklı bir paketin hayata geçirileceğinin duyurulabileceği konuşuluyor.

Erdoğan müjdeleri ‘peş peşe açıklayacağız’ demişti! Ayrıntılar ortaya çıktı: 2 adımlı paket yolda…

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Arife günü Karadeniz gazının Filyos İşleme Tesisi'ne getirilmesi törenini yaparken milletimize çok güzel müjdelerimiz de olacak. İki bayramı bir arada yaşayacağız" demişti. Ardından da, “Bayramın ilk günü kentsel dönüşüme ivme katacak yeni bir müjdeyi milletimizle paylaşacağız” açıklamasında bulunmuştu. Erdoğan’ın bu sözleri milyonları meraklandırırken açıklanacak müjdenin ayrıntıları de belli olmaya başladı.

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Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem bu 4 adımın ayrıntıları hakkında konuştu. Erdoğan'ın kentsel dönüşüm ve Karadeniz gazı ile ilgili önemli açıklamalar yapacağını dile getiren Erdem, kentsel dönüşümle ilgili 4 adımlı bir müjde paylaşılacağını ifade ederek, bunların finansal destek, hukuki yaptırım, arazi ve inşaat desteği ve güçlendirme desteği olabileceğini belirtti.

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE FİNANSAL DESTEK

“Evinin kentsel dönüşümle yenilemek isteyenler için zaten bir kredi paketi açıklanmıştı” diyen Erdem, “Tahminlere göre müjdenin finans adımında bu paketin kapsamı genişletilip ödenen destek miktarı yukarıya çekilebilir” ifadelerini kullandı.

HUKUK DESTEĞİ

Müjdenin ikinci önemli adımının hukuk desteği olacağını belirten Erdem, "Burada bir kişinin açtığı davalar yüzünden kentsel dönüşüm ertelemelere sebep oluyor. Çıkartılacak bir düzenleme ile kentsel dönüşümün daha kolay yapılması sağlanabilir" dedi.

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ARAZİ VE İNŞAAT DESTEĞİ

Erdem, üçüncü adımın arazi ve inşaat noktasında vatandaşa bir destek gelebileceğini söyledi.

GÜÇLENDİRME DESTEĞİ

Dördüncü adımın da güçlendirme desteği olduğunu belirten Erdem, " Güçlendirme konusunda kamu vatandaşa bir destek verebilir. Ben finans ayağının daha öne çıkacağını düşünüyorum. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bunun üzerine çalışıyor" şeklinde konuştu.

KARADENİZ GAZINDA 4 İHTİMALLİ PAKET

Karadeniz gazı ile ilgili de vatandaşın cebine yansıyacak müjdeler olduğunu duyuran Erdem burada da 4 alternatifli bir paketin olacağını söyledi.

TEK SEFERLİK 100 METREKÜP DOĞALGAZ HEDİYE

Erdem, "Birincisi her aboneye 100 metreküp bir kereliğine olmak üzere hediye edilmesi. Bu da bugünkü rakamlara göre 607 lira" dedi.

TÜRKİYE'DEKİ FATURALARIN SIFIRLANMASI

İkinci alternatif hakkında konuşan Erdem, "İkincisi Nisan ayında kullanılan tüm doğalgazın ücretsiz olarak verilmesi. Yani Türkiye'deki bütün faturaların sıfırlanması." İfadesini kullandı.

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KONUTLARDA GEÇERLİ YÜZDE 15 İNDİRİM

Başkan Erdoğan'ın 20 Nisan'da duyuracağı müjdeler ilgili konuşulan üçüncü alternatif konutlar için geçerli yüzde 15 doğalgaz indirimi yapılması öne çıkıyor.

BANYO VE MUTFAKTA 25 METREKÜP ÜCRETSİZ DOĞALGAZ

Dördüncü alternatif ise yılsonuna kadar her ay mutfak ve banyo için kullanım ihtiyacı olan 25 metreküp doğalgazın vatandaşa ücretsiz verilmesi.


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doğal gaz Kentsel dönüşüm

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