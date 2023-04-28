Erdoğan ÖTV indirimini duyurmuştu! Panik satışları başladı, ilan sayıları arttı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ticari araçlara yönelik ÖTV indirimi sonrasında araç piyasasında fiyatların dengelenmesi beklenirken özellikle hafif ticari araçlara yatırım yapanlar paniğe kapıldı. Milyonlar ÖTV indirimini bekliyor, yatırımcı ise aracını satma telaşına düştü.

PANİK SATIŞLARI BAŞLADI

Uzman isimler defalarca uyarmış, 'Araba yatırım değil ihtiyaç' demişlerdi. Ticari araçlara yönelik ÖTV indirimi sonrası araç yatırımcısı panik satışlarına yöneldi. Ellerindeki araçları elden çıkarma telaşı başladı. Türkiye genelinde yaklaşık 100 bin taksi var. ÖTV indirimi sonrası da pek çok taksici aracını yenilemeyi planlıyor. İkinci el araç piyasasındaki balonun sönmesi beklenirken bir de hafif ticari araçlara yatırım yapanlar vardı.

İLANLARDA ARTIŞ YAŞANDI

Show Haber'in haberine göre taksici esnafı yüzde 45'lik ÖTV'den muaf olmanın heyecanını yaşarken özellikle panelvan yatırımcısı panik satışa başladı. ÖTV düştükten sonra panelvanlarda yüzde 15'lik bir indirim sağlanacak. Son günlerde ilan sayfalarında ticari araç ilanlarında bir artış yaşandı. Hafif ticari araçlara yatırım yapanların ellerindeki tek koz, bayilerde sıfır araç olmaması. ÖTV indiriminin piyasaya yansıması için sıfır araç sıkıntısının ortadan kalkması gerekiyor. Bu yüzden kısa vadede fiyatlarda dengelenme beklenmiyor.



