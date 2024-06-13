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  4. Erdoğan -Özel görüşmesi sonrası emeklilere seyyanen zam kulisi! SGK Uzmanı Özgür Erdursun'dan o tarihe işaret ederek yanıt verdi

Erdoğan -Özel görüşmesi sonrası emeklilere seyyanen zam kulisi! SGK Uzmanı Özgür Erdursun'dan o tarihe işaret ederek yanıt verdi

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
13.06.2024 13:28
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in CHP Genel Merkezi'nde gerçekleştirdikleri görüşmenin yankıları sürüyor. Görüşmede asgrari ücrete ara zam ve emekli maaşlarının gündeme geldiği paylaşıldı, kulisler hareketlendi. SSK, Bağkur ve memur emeklileri de enflasyon farkına ek refah payı veya seyyanen zam alıp almayacağını merak ediyor. SGK Uzmanı Özgür Erdursun'dan emeklileri üzecek değerlendirme geldi.

Erdoğan -Özel görüşmesi sonrası emeklilere seyyanen zam kulisi! SGK Uzmanı Özgür Erdursun'dan o tarihe işaret ederek yanıt verdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 18 yıl sonra CHP Genel Merkezi'nde gerçekleşen zirvenin ana gündem maddeleri asgari ücrete ara zam, emekli maaşı artışları ve vergide adalet konuları oldu.

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Milyonlarca çalışan ve emeklinin gözü de temmuz öncesi zirvenin etkisiyle maaşlara düzenlemeye yapılıp yapılmayacağında. SGK Uzmanı Erdursun, seyyanen zam konusunda yeni bir adım beklemediğini söyledi.

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SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı için 5 aylık kesinleşen oran yüzde 22,72 oldu.

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"EKONOMİ YÖNETİMİ SIKI BİR PARA POLİTİKASI İZLİYOR"

Sosyal Güvenlik Uzmanı Erdursun, "Ekonomi yönetimi sıkı bir para politikası izliyor. Ekonomi politikasının hedefi mümkün olduğu kadar harcamaları kısmak, talebi azaltmak, ekonomide fiyat istikrarını sağlamak gibi bir planları var. Bu çerçevede de emekliye bayramdan önce bir ödeme yapılmayacak, maaş zamanı ödecek." dedi.

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ERDOĞAN VE ÖZEL GÖRÜŞMESİNİN ARDINDAN ASGARİ ÜCRET VE EMEKLİ MAAŞINA SEYYANEN ZAM ADIMI BEKLENİYOR MU?

Halk TV'ye konuşan Erdursun şu ifadeleri kullandı:

"Yeni bir adım beklemiyorum. Emeklilere enflasyon oranı dışında ayrıca bi artışın olacağı ihtimalini de görmüyorum. SSK ve Bağkur emeklileri sadece yüzde 25'lik ortalama bir enflasyon farkı alacak. Seyyanen artış mümkün gözükmüyor. Seçim öncesi de artış yapılmamıştı."

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