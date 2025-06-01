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Erdoğan talimatı verdi! Fiyatı 100 bin lirayla 2 milyon lira arasında: Bu konuda çok hızlı hareket edelim

Kanser hastalarının milyonlarca lira değerindeki ilaç masrafları yıllardır birçok ailenin zor zamanlar geçirmesine neden oluyor. SGK'nın karşılamadığı akıllı ilaçlar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni talimat verdi. Fiyatları 100 bin lira ile 2 milyon lira arasında değişen ilaçların Türkiye'de üretilmesi için harekete geçildi.

Erdoğan talimatı verdi! Fiyatı 100 bin lirayla 2 milyon lira arasında: Bu konuda çok hızlı hareket edelim
Ufuk Dağ

Türkiye, 'akıllı' kanser ilaçlarını üretmek için çalışmalara başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yurt dışından ithal edilen ve SGK tarafından karşılanmayan akıllı ilaçların Türkiye’de üretilmesi için ilgili tüm bakanlara talimat verdi.

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ŞİKAYETLER ERDOĞAN'A İLETİLDİ

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a vatandaşların sağlık alanında en fazla sıkıntı çektiği konuların başında gelen ve kanser tedavisinde kullanılan akıllı ilaçlarla ilgili yaşanan mağduriyetler iletildi.

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100 BİN LİRAYLA 2 MİLYON TL ARASINDA...

Şu anda kanser hastaları yurt dışından ithal olarak getirilen akıllı ilaçlara ancak kendi ceplerinden para vererek ulaşabiliyorlar. Kanser tedavisinde ve immünoterapi temelli tedavi yöntemlerinde kullanılan bu ilaçların fiyatları kullanılan ilacın niteliğine göre 100 bin liradan 2 milyon liraya kadar çıkıyor. Tedavinin süresi uzadıkça maliyet de artıyor.

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MAHKEMELER 2 YIL SÜRÜYOR

Örneğin 12 kürlük bir akıllı ilacın maliyeti 2,2 milyon liraya kadar ulaşabiliyor. SGK’nın ödeme listesinde bulunmayan bu ilaçların yüksek maliyeti nedeniyle hastaların yargı yoluna başvurarak hak aramalarına sebep oluyor. Mahkeme süreçlerinin en az 2 yıl sürmesi nedeniyle de bir çok kişi mağduriyetle karşı karşıya kalıyor.

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"BU KONUDA ÇOK HIZLI HAREKET EDELİM"

Vatandaşların bu konuda yaşadıkları mağduriyetlerin gündeme getirilmesi üzerine Cumhurbaşkanı, “Anlaşılan o ki kendi akıllı ilacımızı kendimiz yapacağız. TOGG, İHA, SİHA ve KAAN’ı yapabiliyorsak, akıllı ilaçlarımızı da kendimiz üretebiliriz. Bu konuda çok hızlı hareket edelim. Her türlü kaynak, AR-GE desteği vererek bu konuda çalışmaları başlatalım. Ayrıca şu anda yaşanan mağduriyetleri de giderecek adım atalım” dedi. Erdoğan, mahkeme süreçleri ve mevcut mağduriyetlerin giderilmesi için Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a talimat verdi. Yerli akıllı kanser ilacı üretimi konusunda ise diğer ilgili bakanların hemen harekete geçmelerini istedi.

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
sgk Recep Tayyip Erdoğan ilaç
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