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Erdoğan ücretsiz olduğunu duyurmuştu! 3 günde hepsi tükendi: Ankara-Sivas YHT’de 101 bin kişi için bilet tanımlandı

29.04.2023 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara-Kırıkkale-Yozgat-Sivas güzergahında 31 Mayıs'ta sona erecek ücretsiz seferler için yaklaşık 101 bin bilet tanımlandı. Ücretsiz seyahatten yararlanmak isteyen vatandaşlar, sefer saatlerinde garlarda yoğunluk oluştururken, ücretsiz biletlerin tamamı sadece 3 günde tükendi.

Erdoğan ücretsiz olduğunu duyurmuştu! 3 günde hepsi tükendi: Ankara-Sivas YHT’de 101 bin kişi için bilet tanımlandı

Açılışı 26 Nisan'da yapılan Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nda 31 Mayıs'a kadar gerçekleştirilecek ücretsiz seferler için tahsis edilen yaklaşık 101 bin biletin tamamı tükendi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından açılışı gerçekleştirilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 31 Mayıs'a kadar seferlerin ücretsiz olduğunu açıkladığı Ankara-Kırıkkale-Yozgat-Sivas Hızlı Tren Hattı'nda, Sivas ve Ankara arasında her gün saat 08.00, 13.00 ve 18.10'da karşılıklı üçer sefer düzenleniyor.

AA muhabirinin TCDD yetkililerinden edindiği bilgiye göre, Sivas-Yozgat-Kırıkkale-Ankara güzergahındaki tüm illerde karşılıklı seferler için yaklaşık 101 bin ücretsiz bilet tanımlandı. Vatandaşların internetten ve gişelerden ulaşabildiği biletlerin tamamı rezerve edildi. Ücretsiz seyahatten yararlanmak isteyen vatandaşlar, sefer saatlerinde garlarda yoğunluk oluşturuyor.

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"İNTERNET ÜZERİNDEN İLK GÜN BİLETLERİMİZİ ALMIŞTIK"

Sivas'tan Ankara'ya yolculuk yapan Eyüp Demirer, AA muhabirine, hızlı trenin Sivaslıların en büyük hayallerinden birisi olduğunu söyledi.

Bu hayalin gerçekleşmesini sağlayanlara teşekkür eden Demirer, "Hızlı trenle Ankara'ya ilk seyahatimi gerçekleştireceğim. 31 Mayıs'a kadar yoğun bir talep olduğunu duyduk, internet üzerinden ilk gün biletlerimizi almıştık." dedi.
Bekir Güzel ise seferlere yoğun talep olduğu için bilet bulamadığını belirtti.

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"12 SAAT YERİNE 2 SAAT YOLCULUK YAPMAK ÇOK AVANTAJLI"

Yolculardan Zeliha Özgü de bilet bulduğu için çok mutlu olduğunu dile getirdi. Bu yolculuğu yapmayı çok istediğini vurgulayan Özgü, "12 saat yerine 2 saat yolculuk yapmak çok avantajlı. Biletimi internet üzerinden ücretsiz aldım. Biletler çok hızlı tükendi ve çok yoğun bir talep var" şeklinde konuştu.

Berat Kesici de biletini hızlı trenin seferine başladığı ilk gün internet üzerinden aldığını anlatarak, "İstanbul'a gidecektim, seferler başlayınca Ankara'ya gitmeye karar verdim. Ankara'dan da İstanbul'a geçeceğim." dedi.

Aslen Sivaslı olan ve Fransa'da yaşayan Lütfullah Dargın da gurur verici bu hizmeti hayata geçirenlere teşekkür etti.

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HATTA 49 TÜNEL, 49 VİYADÜK BULUNUYOR

405 kilometre uzunluğundaki hatta Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmadeni, Yıldızeli ve Sivas olmak üzere 8 istasyon bulunuyor. Hat ile Ankara-Sivas arasında 12 saat olan demir yoluyla seyahat süresi 2 saate, Ankara-Yozgat kesiminde 1 saate indirildi.

Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nda 66 kilometre uzunluğunda 49 tünel, 27 kilometre uzunluğunda 49 viyadük bulunuyor. Projenin en uzun tüneli 5 bin 125 metre ile Akdağmadeni bölgesinde, en uzun demir yolu viyadüğü de 2 bin 220 metre ile Çerikli-Kırıkkale'de inşa edildi.

Türkiye'nin en yüksek ayağa sahip demir yolu viyadüğü 89 metre yükseklikle Elmadağ'da yapıldı. Hızlı tren hattında ilk defa yerli ray kullanıldı. 138 kilometre beton yol ile tünellerde ilk balastsız yol yani beton yol uygulaması gerçekleştirildi.


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