Erdoğan yıl sonu enflasyonu için rakam verdi uzman isim maaş hesabı yaptı! Memur ve emekli için yeni zam tablosu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'in 28. Dönem 4. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla Meclis Genel Kurulu'nda konuşma yaptı. Erdoğan, konuşmasında yıl sonu enflasyon oranlarına da yer vererek yüzde 29- yüzde 30 aralığını işaret etti. Erdoğan'ın ifade ettiği rakamlara göre ise SGK Uzmanı Özgür Erdursun, memur ve emekli için zam oranlarını sosyal medyada paylaştı. İşte detaylar...

Ezgi Sivritepe

Yıl sonuna doğru ilerlerken milyonlarca memur ve emekli ne kadar zam alacağını merak ediyor. Ocak ayında 2025 yılının yıl sonu enflasyonu belli olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yaptığı Meclis konuşmasında ise yıl sonu enflasyonu gündemdeydi. Erdoğan 2025 için yüzde 29 ile yüzde 30 arasında bir beklentinin olduğunu belirtti.

MEMUR VE EMEKLİ NE KADAR ZAM ALACAK?

Erdoğan'ın açıklamasının ardından SGK Uzmanı Özgür Erdursun, sosyal medya hesabı üzerinden memur ve emeklinin ne kadar zam alacağını söyledi. Erdoğan'ın söylemi doğrultusunda rakam veren Erdursun, "1 Ekim’de Meclis açılışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 yıl sonu enflasyonunun %29–%30 aralığında gerçekleşeceğini ifade etti" hatırlatmasında bulundu.

Erdursun, hesaplamasını şu şekilde yaptı:

"Buna göre 2026 Ocak ayında SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri ile memurlara yapılacak zam oranları şöyle olacak:
- Yıl sonu enflasyon %29 çıkarsa:

• SSK & Bağ-Kur emeklileri → %10,57

• Memur & memur emeklileri → %16,89 (enflasyon farkı + toplu sözleşme)
- Yıl sonu enflasyon %30 çıkarsa:

• SSK & Bağ-Kur emeklileri → %11,43
• Memur & memur emeklileri → %17,80 (enflasyon farkı + toplu sözleşme)"

