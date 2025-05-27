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Ergün Turan, Atilla Aydıner, Hakan Bahadır ve Tevfik Göksu... Özgür Özel tek tek saydı! CHP liderinden AK Partili belediye başkanlarına ahtapot göndermesi

Son dönemde belediyelere yapılan yolsuzluk operasyonları Türkiye’nin bir numaralı gündem maddesi! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın tutuklulukları devam ediyor. Özgür Özel bugün kürsüden isim vererek AK Partili bazı belediye başkanlarına imalarda bulundu.

Ergün Turan, Atilla Aydıner, Hakan Bahadır ve Tevfik Göksu... Özgür Özel tek tek saydı! CHP liderinden AK Partili belediye başkanlarına ahtapot göndermesi
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Sözlerine başlarken ahtapot dövizini eline alan CHP lideri Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendi. “Eğer ahtapotun kollarını arıyorsanız bu belediyelere dikkatle bakın” dedi.

ÖZGÜR ÖZEL TEK TEK O BELEDİYELERİ SAYDI!

CHP lideri Özgür Özel: “Ahtapotun kollarını arıyorsan işte Fatih Belediyesi işte Bayrampaşa Belediyesi öbür kolunda Bahçelievler Belediyesi en büyük kol kafadan çıkıyor Esenler Belediyesi...” ifadelerini kullandı.

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ERGÜN TURAN, ATİLLA AYDINER, HAKAN BAHADIR VE TEVFİK GÖKSU'YA SESLENDİ

Özgür Özel'in hedefinde Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, Bayrampaşa eski Belediye Başkanı Atilla Aydıner, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu vardı. Bu isimlere yolsuzluk imasında bulunan Özgür Özel, "Eğer ahtapot arıyorsanız bu belediyelere bakın" dedi.

SAYIŞTAY RAPORU İDDİASI

"Geldik Fatih Belediyesi'nde turpun büyüğüne... (Raporda) İdarece öğrenci yurt binası yapılması ve işletilmesi şartıyla, yapılan binanın yüklenici tarafından turistik otel olarak işletildiği, bu otelin 2015'te yapıldığı, 10 yıldır işletildiği, mevcut Fatih Belediye Başkanının 6 yıldır bunun sürekli eleştirilmesine rağmen bu konuda işlem yapmadığı, otelin ruhsatsız bir şekilde turistik otel olarak işletildiği, bahse konu olan otelin internette web sitesi olduğu, otelin hala müşteri kabul ettiği anlaşıldığından Fatih Belediyesi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına... Tespit edilen bu suçlarla soruşturma açmıyor, Fatih Belediye Başkanını sorgulamıyor." bu cümlelerle partililere seslenen Özgür Özel'in sözleri gündem olacak cinsten...

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Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel CHP tevfik göksu
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