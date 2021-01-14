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  4. Erik, altınla yarışıyor: Müşteriler fiyatını söylediğimizde çok şaşırıyor

Erik, altınla yarışıyor: Müşteriler fiyatını söylediğimizde çok şaşırıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.01.2021 09:52 | Son Güncelleme

Yaz aylarında kilosu 2-3 liraya kadar düşen yeşil eriğin fiyatı, altınla yarışıyor. Amasya'da 60 grama denk gelen 3 tane yeşil erik 60 liraya, kilosu ise bin liraya satılıyor.

Erik, altınla yarışıyor: Müşteriler fiyatını söylediğimizde çok şaşırıyor

Kış mevsiminde de manav tezgahlarında yerini alan yaz meyvelerinin rekortmeni erik oldu. 3 tane yeşil erik 60 liraya, kilosu ise bin liraya satılıyor. Amasya'nın Suluova ilçesinde yeşil eriğin fiyatını öğrenen bir vatandaş, "Kuyumcu dükkanına mı geldim yoksa manava mı" diyerek şaşkınlık yaşadı. Manava değil de kendini kuyumcu dükkanına girmiş gibi hissettiğini söyleyen Cumali Tanrısever, "Manavımız 3 tane eriğe '60 lira' dedi. Şu an şaşkınlık içerisindeyim. Yazın özellikle hiç para vermeden aldığımız yerler oluyordu. Malum kış mevsiminden dolayı bulunmayan bir meyve, ben kilosunu 20-30 liradan alırım diye düşünüyordum. 3 tanesi 60 liradan tanesi 20 liraya geliyor. İlk girdiğimde burası manavlıktan kuyumculuğa dönmüş dedim" ifadelerini kullandı.

'MÜŞTERİLER FİYATINI SÖYLEDİĞİMİZDE ÇOK ŞAŞIRIYOR'

Küçük yaşlardan beri ilçede pazarcılık işi yapan manav Mustafa Karatağ ise, "Malum kız mevsimi, koronavirüs salgını ve üretimin az olması nedeniyle erik artık kilo ile değil tane ile satılıyor. Müşteriler fiyatını söylediğimizde çok şaşırıyor. Aşeren hamile eşinin isteğini yerine getirmek isteyen eşler işletmemize gelip istedikleri ürünü bulunca mutlu oluyorlar" dedi.

Kaynak: İHA

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