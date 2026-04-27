Türkiye'nin dev otobüs firması iflasın eşiğinde! Konkordato ilan etti

Türkiye'nin dev otobüs firması iflasın eşiğine geldi. Şehirlerarası yolcu taşımacılığı sektöründe konkordato şoku yaşanıyor. Türkiye’de uzun yıllardır faaliyet gösteren ve geniş bir yolcu ağına sahip olan Kale Seyahat, ekonomik sıkıntılar nedeniyle zor günler geçiriyor.

KALE SEYAHAT'TEN KONKORDATO BAŞVURUSU

1975 yılında kurulan yarım asırlık şirket konkordato başvurusu yaptı. Tekirdağ Asliye Ticaret Mahkemesi, başvurunun ardından şirketlerin finansal yapısının korunması ve borçların yeniden düzenlenmesi amacıyla 3 aylık geçici mühlet kararı verildi. Bu süre boyunca firmalar, alacaklıların icra ve haciz işlemlerine karşı yasal koruma altında olacak.

KONKORDATO BİRDEN FAZLA ŞİRKETİ KAPSIYOR

Karar yalnızca ana şirketi değil; grup bünyesindeki Kale Express, Grandtur, Çelebiler Turizm ve Bayraktar Saray Petrolcülük gibi bağlı işletmeleri de kapsıyor. Böylece toplamda birden fazla şirket aynı çatı altında konkordato sürecine dahil edildi.

3 KİŞİLİK KOMİSER HEYETİ GÖREVLENDİRİLDİ

Mahkeme ayrıca sürecin sağlıklı ilerlemesi için üç kişilik bir komiser heyeti görevlendirdi. Bu ekip, şirketlerin mali tablolarını inceleyecek, borç yapılandırma planlarını denetleyecek ve hazırlayacağı raporla işletmelerin faaliyetlerini sürdürebilir olup olmadığını değerlendirecek.

ALACAKLILARA İTİRAZ HAKKI

Öte yandan alacaklılar açısından da kritik bir takvim başladı. İlgili yasa gereği, konkordato kararına itiraz etmek isteyen kişi ve kurumlar, ilan tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkemeye başvurarak sürece müdahil olabilecek.