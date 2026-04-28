Japonya Merkez Bankası politika faizini değiştirmedi

Japonya Merkez Bankası (BoJ), politika faizini beklentiler dahilinde yüzde 0,75'te sabit tuttu.

BoJ açıklamasına göre banka iki günlük para politikası toplantısının ardından politika faizini beklentilere paralel yüzde 0,75'te sabit tuttu. Karar 6'ya karşı 3 oyla alınırken, BoJ üyesi Hajime Takata, Junko Nakagawa ve Naoki Tamura faiz artırımı yönünde oy kullandı.

Banka, 2026 yılı için çekirdek enflasyon beklentisini yüzde 1,9'dan yüzde 2,8'e yükseltti.

Hajime, Japonya'daki fiyat artışı risklerinin, yurt dışı gelişmelerden kaynaklı ikinci tur etkiler nedeniyle yukarı yönlü olduğunu değerlendirirken, Junko Nakagawa, Orta Doğu'daki belirsizliklerin sürdüğünü, ekonomik gelişmeler göz önüne alındığında, destekleyici finansal koşullar altında fiyat artışlarına yönelik risklerin yukarı yönlü olduğunu bildirdi.

Naoki Tamura da enflasyon risklerinin önemli ölçüde yukarı yönlü hale gelmesiyle, Bankanın politika faiz oranını nötr orana mümkün olduğunca yakın belirlemesi gerektiğini belirtti.

Açıklamada, Orta Doğu'daki gelişmelerle yükselen ham petrol fiyatlarının, ticaret hadlerindeki bozulma yoluyla şirket karlarını ve hane halkının reel gelirlerini azaltacağı, bu nedenle ülke ekonomisinin 2026 yılında büyüme hızının yavaşlamasının beklendiği belirtildi.

Bununla birlikte, hükümetin çeşitli önlemleri ve destekleyici finansal koşullar ile kurumsal sektördeki yüksek kar seviyelerinin devam etmesi gibi gelişmelerin de etkisiyle, ekonominin hız kaybetse de ılımlı bir şekilde büyümeye devam edeceği bildirilen açıklamada, ham petrol fiyatlarındaki yükselişlerin yansımalarının azalması ve gelir-harcama döngüsünün kademeli olarak yoğunlaşmasıyla büyümenin 2027 yılından itibaren yeniden ivme kazanmasının beklendiği ifade edildi.

Açıklamada, "Orta Doğu'daki durumun gelecekteki seyrinin Japonya'nın ekonomik faaliyet ve fiyatları üzerindeki etkisini yakından izlerken ve ekonomik faaliyet ve fiyatlara ilişkin görünümün temel senaryosunun gerçekleşme olasılığını ve görünüme yönelik riskleri incelerken, ayarlamanın zamanlamasını ve hızını dikkate alacaktır." denildi.

Temel TÜFE'nin yüzde 2’ye yaklaştığı ve reel faiz oranlarının oldukça düşük seviyelerde olduğu göz önüne alındığında, bankanın ekonomik faaliyetlerdeki ve fiyatlardaki gelişmelerin yanı sıra finansal koşullara da yanıt olarak politika faiz oranını artırmaya ve para politikasındaki gevşeme derecesini ayarlamaya devam edeceği belirtilen açıklamada, "Yüzde 2’lik fiyat istikrarı hedefi doğrultusunda, BoJ bu hedefin sürdürülebilir ve istikrarlı bir şekilde gerçekleştirilmesi açısından uygun görülen şekilde para politikasını yürütecektir." ifadesine yer verildi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bugün çeyrek altın ne kadar oldu? Gramda düşüş!Bugün çeyrek altın ne kadar oldu? Gramda düşüş!
'Her gün yiyemiyorsunuz, senede bir çıkıyor' Kilosu 400 TL'Her gün yiyemiyorsunuz, senede bir çıkıyor' Kilosu 400 TL

En Çok Okunan Haberler
CHP'li vekile yanıtı tepki çeken Ayaş Kaymakamı hakkında karar

CHP'li vekile yanıtı tepki çeken Ayaş Kaymakamı hakkında karar

CHP'den ihraç edilenler partiye geri dönüyor!

CHP'den ihraç edilenler partiye geri dönüyor!

Tedesco gönderildi! Galatasaray'dan jet hızında paylaşım geldi

Tedesco gönderildi! Galatasaray'dan jet hızında paylaşım geldi

Taytını indirip kaslarını gösterdi! Yaşı konuşuldu

Taytını indirip kaslarını gösterdi! Yaşı konuşuldu

Altın ve gümüş için net çıkış: İslam Memiş 'Çarşamba'yı işaret etti

Altın ve gümüş için net çıkış: İslam Memiş 'Çarşamba'yı işaret etti

Türkiye'nin dev otobüs firması iflasın eşiğinde! Konkordato ilan etti

Türkiye'nin dev otobüs firması iflasın eşiğinde! Konkordato ilan etti

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

