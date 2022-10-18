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Eriyen maaşlara karşı çözüm bulundu! Çalışan milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor, bundan sonra...

18.10.2022 08:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir yanda asgari ücret bir yanda EYT, vatandaşın gündeminde bu iki konu var! EYT'de staj ve çıraklık dönemlerinin sayılıp sayılmayacağı da büyük merak konusu, sözleşmeli personelin kadrosu da genişliyor. Bir konu var ki çalışan milyonlarca kişi için kritik! Ücrette kayıp dönemi bitiyor. İki bakanlık görüşmelerini sıklaştırdı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Eriyen maaşlara karşı çözüm bulundu! Çalışan milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor, bundan sonra...

Bekarı, evlisi, çalışanı, yaşlısı, genci... Herkes 2023 asgari ücret zammını merak ediyor! EYT ile ilgili de prim detayları netleşiyor. Bakan Bilgin, son olarak asgari ücrete enflasyonun üstünde bir zam yapılacağını duyurmuştu. Çalışanları ilgilendiren bir detay daha söz konusu, bilindiği gibi vergi dilimleri nedeniyle Eylül'den sonra çalışanların maaşları düşüyordu.

SON DAKİKA: EYT VE ASGARİ ÜCRET SONRASI BİR KRİTİK HAMLE DAHA!

Devlette sözleşmeli olarak görev yapan memurların 4A kadrosuna geçmesi için çalışmalar devam ediyor. Memur sendikalarıyla yapılan müzakereler de tamamlanmak üzere. Talepler bakanlığa sunuldu. Kamuya geçecek kadrolu personel sayısı 600 bini bılabilir.

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ÇALIŞANLAR DİKKAT: ÜCRETTE KAYIP BİTİYOR!

Faruk Erdem, Yeni Asır'daki yazısında kritik konuyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığı'nın görüşmelerini sürdürdüğünü bu çalışma bittiğinde vergi dilimlerinin yeniden belirleneceğini, ücret düşüşlerinin de önüne geçilmiş olacağını belirtti.

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memur zammı son dakika son dakika haberi EYT
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Okuyucu Yorumları 45 yorum
Bu hükümette zerre kadar kimse güvenemezsin yalan dolan diz boyu teyyo emi bunlardan daha dürüst herseyleri yalan sandık önümüze gelecek o zaman görürsünüz gününüzü And olsun sizi sandığa gömmessek yazıklar olsun bize
digerleri daha beter, bir tane proje yok, hepsi laf
Kendi adına konuş, zaten bunlardan önceki hükümetler zamanında bir elimiz yağda bir elimiz baldaydı de mi
Muhalefetin hükümeti kötülemekten başka ne gibi projesi var mesela. Yok, hiçbir proje, hiçbir düzenleme, hiçbir teklif yok. Sadece hükümeti kötülemek ve yandaşlarına kadro ayarlamak, başka birşey yok.
Haziranı ve balkon konuşmasını bekle
sen hiç ömründe böyle çalışan bir hükümet gördünmü
Key parani, konut yardimi parani bu hukumet verdi, bir gecede hortumlanan 20 bankayi hatirla.
senle biz ayni ülkede yaşamiyoruz
6+1 mi yuh
yıllarca milleti soy sonra seçim zamanı almıyoruz de! geçin bu işleri seçim sonrası zaten bunlar kaldırılacak akp ye milyon oyum olsa bir oy vermem kendinizi kandirin siz! Türkiye'yi bitirenler sizsiniz seçim öncesi para basıp ,hazine arazilerini satıp halka vereceğiniz paraları misliyle geri alacaksınız. üreten peşkeş çekilmeyen bir Türkiye için akp ye oy vermeyin !
@alper_turan_1979 milyon oyum olsa hepsi AK PARTİYE
@alper_turan_1979 ülke 100 yıl peşkeş çekilmiş geri kalmışız azcık ilerledik ya yaptığınız yoruma bakın size ne millet istediği yere verir vereceğimiz yeri de söyleseydin
alın terimize vergi ödemek nedir yahu elin yabancısı alın teri kurumadan veriyo fazla fazla bizmkilerde kazandığına ortak
Yat karın Mazotunda vergi sıfır, lüx takılarda vergi yok fakir oldu artık millet almayın vergi gidin Zenginlerden alın

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