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EKONOMİ HABERLERİ  | 10.07.2020 13:44 | Son Güncelleme

Askerlik borçlanması nasıl kayıt ettirilir? Askerde geçirmesi gereken süre vatani hizmet olduğu için sigortalı çalışamayan ve askerliğini yapmış olan vatandaşlara sunulan bu haktan nasıl yararlanılır? Geçirilen süre nasıl hesaplanır? Askerlik borçlanması ve emeklilik avantajına dair tüm detayları yazımızda inceledik...

Erkek çalışanlar dikkat! Sadece 941 TL ödeyerek erken emekli olabilirsiniz...

Vatan hizmetleri arasına giren askerlik, her erkeğin yaşı geldiğinde yapması gereken zorunluluklardan biridir. Vatan hizmetini gerçekleştirirken aynı zamanda sigortalı çalışılması da mümkün olmadığı için askerlere bir hak sunuluyor. Askerlik borçlanması adı altındaki bu haktan kimlerin nasıl yararlandığını yakından bakalım...

ASKERLİK BORÇLANMASI NEDİR?

Askerlik, uygun şartları sağlayan herkesin yapması gereken zorunluluklardan biridir. Her Türk gencinin vatani hizmetini gerçekleştirmesi gerekir. Bu vatani görevi yerine getirdikten sonra erlere, erbaşlara ve yedek subaylara tanınan bir hak doğar. Askerde geçirdikleri sürenin tamamını ya da belirli bir bölümünü, emeklilikleri için sigorta primi olarak yatırırlarsa bu haktan yararlanırlar. Emeklilik zamanı erkene çekilmiş olur. Askerlik vazifesini yerine getirmeyen vatandaşlar bu haktan yararlanamıyorlar.

ASKERLİK BORÇLANMASI NASIL YAPILIR?

Vatani vazifeyi gerçekleştiren vatandaşlar, sigorta primlerini ödemeyi talep ettikleri an askerlik borçlanması başlamış oluyor. Prim esaslarına bakılarak kazandığının alt ve üst sınırı baz alınarak hesaplanıyor. Haktan yararlanmak isteyen vatandaşların bu işlem için Sosyal Sigortalar Kurumuna başvuru yapması gerekli görülüyor. Belirlenen günlük kazançların %32'si üzerinden hesaplamalarla ölçülüyor.

Kişinin askerlik borçlanması 20 ay üzerinden hesaplandığında, en düşük toplam tutar 18.835 lira,
18 ay üzerinden hesaplandığında, en düşük toplam tutar 16.951,38 lira,
12 ay üzerinden ölçüldüğünde, en düşük toplam tutar 11.301 lira,
6 ay üzerinden hesaplama yapıldığında, en düşük toplam tutar 5.650 lira,
Son olarak askerlik borçlanması 1 ay üzerinden hesaplandığında, en düşük toplam tutar 941,72 lira olarak belirleniyor.

ASKERLİK BORÇLANMASI BAŞVURUSU HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

SGK'ya başvuruya gitmeden önce bazı evrakları yanınızda bulundurmanız gerekiyor:

Askerlik borçlanması belgesi,

Başvuru dilekçesi,

Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisini yanınızda götürmeniz gerekiyor.

Askerlik borçlanması belgesini e-Devlet ya da SGK yetkililerinden temin edebiliyorsunuz. Başvuru dilekçenizi ise ilgili askerlik şubesinden almanız gerekiyor.

Artık SGK'ya gitmeden e-Devlet üzerinden online başvuru da gerçekleştirebiliyorsunuz.

Online başvuru için 4A kapsamında başvuru yapılabilmesi için Sosyal Güvenlik Kurumunu seçtikten sonra 4A Askerlik Borçlanması Başvurusu seçeneğini seçmeniz gerekiyor.

Online başvuru için 4B kapsamında başvuru yapılabilmesi için Sosyal Güvenlik Kurumunu seçtikten sonra 4B Askerlik Borçlanması Başvurusu seçeneğini seçmeniz gerekiyor.
Sigorta kolunuzu belirledikten sonra sizden istenen bilgileri eksiksiz bir şekilde doldurduğunuzda başvurunuz tamamlanmış oluyor.

Vatani hizmet olan askerliği yerine getiren her er, erbaş ve yedek subay bu haktan yararlanıyor. Hem askerlik süresi içindeki sigortası yanmamış oluyor hem de vatani görevlerini yerine getirmiş oluyor.

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