Erkek çalışanlar dikkat! Sadece 941 TL ödeyerek erken emekli olabilirsiniz...

Vatan hizmetleri arasına giren askerlik, her erkeğin yaşı geldiğinde yapması gereken zorunluluklardan biridir. Vatan hizmetini gerçekleştirirken aynı zamanda sigortalı çalışılması da mümkün olmadığı için askerlere bir hak sunuluyor. Askerlik borçlanması adı altındaki bu haktan kimlerin nasıl yararlandığını yakından bakalım...

ASKERLİK BORÇLANMASI NEDİR?

Askerlik, uygun şartları sağlayan herkesin yapması gereken zorunluluklardan biridir. Her Türk gencinin vatani hizmetini gerçekleştirmesi gerekir. Bu vatani görevi yerine getirdikten sonra erlere, erbaşlara ve yedek subaylara tanınan bir hak doğar. Askerde geçirdikleri sürenin tamamını ya da belirli bir bölümünü, emeklilikleri için sigorta primi olarak yatırırlarsa bu haktan yararlanırlar. Emeklilik zamanı erkene çekilmiş olur. Askerlik vazifesini yerine getirmeyen vatandaşlar bu haktan yararlanamıyorlar.

ASKERLİK BORÇLANMASI NASIL YAPILIR?

Vatani vazifeyi gerçekleştiren vatandaşlar, sigorta primlerini ödemeyi talep ettikleri an askerlik borçlanması başlamış oluyor. Prim esaslarına bakılarak kazandığının alt ve üst sınırı baz alınarak hesaplanıyor. Haktan yararlanmak isteyen vatandaşların bu işlem için Sosyal Sigortalar Kurumuna başvuru yapması gerekli görülüyor. Belirlenen günlük kazançların %32'si üzerinden hesaplamalarla ölçülüyor.