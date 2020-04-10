Erkekler 2 yıla kadar erken emekli oluyor! İşte adım adım bu yöntem!

Çalışma hayatı sırasında kişinin ilk sigortalı olduğu tarih, hizmet süresi, adına ödenen prim miktarı ve yaşı emeklilik için etkili olmaktadır. Belirlenen emeklilik kriterlerine uygun olmayan vatandaşların emekliliği hak etmesi söz konusu olmaz. Bu nedenle genel anlamda şartların tamamının yerine getirilmesi halinde emeklilik maaşına kavuşulduğunu söylemek mümkündür.

Sigortalı olarak çalışan kişilerin emeklilik şartlarında cinsiyet de oldukça önemlidir. Sigorta koluna bakılmaksızın tüm erkek vatandaşların vatani görevini yapması için askere gitmesi şarttır. Erkek sigortalıların askerde geçirdikleri süre boyunca çalışma hayatına ara vermeleri gerekir. Verilen ara; hizmet süresini ve prim miktarını doğrudan etkilediği için emeklilik zamanında gecikmelere neden olmaktadır. Erkek çalışanların bu mağduriyetini gidermesi ve daha erken emekli olabilmesi için Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında askerlik borçlanması adında bir formül geliştirilmiştir. Peki, askerlik borçlanması nedir? Nasıl başvuru yapılır ve kimler bu haktan yararlanabilir? İşte, askerlik borçlanmasına dair merak edilen ayrıntılar...