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Erkekler 2 yıla kadar erken emekli oluyor! İşte adım adım bu yöntem!

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.04.2020 12:24 | Son Güncelleme

Emeklilik, sigortalılık statüsüne bakılmaksızın her vatandaşın en büyük arzusudur. Çünkü emekli olmak çalışanların yaşlandıkları dönemde her ay sabit bir gelir elde etmesi anlamına gelir. Bu gelir ile yaşlılık nedeniyle iş gücünde kayıp yaşayan ve daha fazla çalışması mümkün olmayan vatandaşların hakları korunur. Peki, eksik prim günleri askerlik borçlanması ile nasıl doldurulur?

Erkekler 2 yıla kadar erken emekli oluyor! İşte adım adım bu yöntem!

Çalışma hayatı sırasında kişinin ilk sigortalı olduğu tarih, hizmet süresi, adına ödenen prim miktarı ve yaşı emeklilik için etkili olmaktadır. Belirlenen emeklilik kriterlerine uygun olmayan vatandaşların emekliliği hak etmesi söz konusu olmaz. Bu nedenle genel anlamda şartların tamamının yerine getirilmesi halinde emeklilik maaşına kavuşulduğunu söylemek mümkündür.

Sigortalı olarak çalışan kişilerin emeklilik şartlarında cinsiyet de oldukça önemlidir. Sigorta koluna bakılmaksızın tüm erkek vatandaşların vatani görevini yapması için askere gitmesi şarttır. Erkek sigortalıların askerde geçirdikleri süre boyunca çalışma hayatına ara vermeleri gerekir. Verilen ara; hizmet süresini ve prim miktarını doğrudan etkilediği için emeklilik zamanında gecikmelere neden olmaktadır. Erkek çalışanların bu mağduriyetini gidermesi ve daha erken emekli olabilmesi için Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında askerlik borçlanması adında bir formül geliştirilmiştir. Peki, askerlik borçlanması nedir? Nasıl başvuru yapılır ve kimler bu haktan yararlanabilir? İşte, askerlik borçlanmasına dair merak edilen ayrıntılar...

ASKERLİK BORÇLANMASI NEDİR? ŞARTLARI NELERDİR?

Askerlik borçlanması; askerde kalınan süreyi kuruma geriye dönük olarak borçlanmaya imkan tanıyan sosyal bir haktır.

  • Askerlik borçlanması hakkından yararlanmak isteyenlerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve 18 yaşından büyük olması gerekir. Aynı zamanda bu kişilerin askerlik görevini de tamamlamaları şarttır. Askerlikten muaf olan ya da askere henüz gitmemiş kişiler askerlik borçlanması hakkından yararlanamaz.

  • Erkek sigortalılar er, erbaş olarak vatani görevini yaptıkları süreyi ya da yedek subaylık okulunda eğitim için geçen zamanı borçlanabilirler. Aynı zamanda yedek subaylık okuluna hazırlık için geçen zaman da askerlik borçlanması kapsamında değerlendirilir.
  • Askerlik süresi boyunca kişinin adına SGK'ya herhangi bir prim ödemesi yapılmamalıdır.
    -Askerlik borçlanması tamamen askerde geçen süre ile sınırlıdır. Ancak kişi isterse bu sürenin tamamını ya da bir kısmını borçlanabilir. Askerlik borçlanması süresi vatandaşlar tarafından belirlenir ve ödenir.
    -Askerlik borçlanması ödemesini kişi alt ya da üst limitten ödeme tercihini yapma hakkına sahiptir.
  • İlk kez sigortalı olarak çalışan tarihten önce askerlik yapılması durumunda askerlik borçlanması ile erken emekliliğin kapıları aralanır. Askerliğin sigorta başlangıç tarihinden sonra yapılması halinde ise; prim ödeme gün sayısı arttırılarak emekli maaşının daha yüksek olması sağlanır.

ASKERLİK BORÇLANMASI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Askerlik borçlanması için; vatandaşlara 2 alternatif yöntem sunulmuştur. SSK (4A) ve BAĞ-KUR (4B) sigorta koluna mensup olanlar başvurularını SGK ile entegre edilen e-Devlet kapısı üzerinden yapabilirler. Diğer bir yöntem ise; bu kişilerin SGK'ya askerlik terhis belgesi ile başvurularını iletmeleridir.

Emekli Sandığı (4C) kapsamındaki kamu görevlilerinin askerlik borçlanması hakkından yararlanması için; askerlik borçlanma başvuru belgesini doldurup çalıştıkları kuruma onaylatmaları gerekir. Ardından bu belgenin ıslak imzalı bir şekilde 5 gün içinde Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkalığına posta ile göndermesi gereklidir.

ASKERLİK BORÇLANMASI MİKTARI NE KADARDIR?

Askerlik borçlanması prim miktarı 2020 için belirlenen asgari ücret üzerinden hesaplanmıştır. Askerlik borçlanması prim ödemesinin günlük alt limiti asgari ücretin yüzde 32'si; üst limiti ise yüzde 32'sinin 7.5 katıdır.

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Anahtar Kelimeler:
sigorta, askerlik,

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