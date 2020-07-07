Erkeklere erken emeklilik müjdesi! Para ödeyerek emeklilik...

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan bütün erkekler, vatani görevlerini tamamlamak için belirlenen süreler içerisinde askere giderler. Askerlik dönemi boyunca erkek çalışanların adına SGK'ya herhangi bir prim ödemesi yapılmaz. Prim ödenmemesi durumu ise kişinin emeklilik süresini doğrudan etkiler. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında erkek çalışanlara geri dönük olarak prim ödemesi yapma şansı verilmiştir. Peki askerlik borçlanmasının şartları nelerdir? Kimler askerlik borçlanması hakkından yararlanabilir? Askerlik borçlanması ile ne kadar prim günü ödemesi yapılabilir? Askerlik borçlanması için ne kadar ödeme gerekir? İşte, 2020 yılında askerlik borçlanmasına dair merak edilen bütün detaylar... Askerlik Borçlanmasının Şartları Nelerdir? Askerlik borçlanmasından yararlanmak isteyen kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekir. SSK (4A), BAĞ-KUR (4B) ve Emekli Sandığı (4C) kapsamında askerlik borçlanması hakkını kullanacakların en fazla askerlik süresi boyunca borçlanma yapmasına imkan tanınır. Örneğin; 18 ay askerlik yapan erkek sigortalı 18 ay borçlanma yapabileceği gibi isterse 20 günde borçlanabilir. Bu süre tamamen kişisel bir seçimdir.

Askerlikten muaf olan ya da vatani görevini yerine getirmemiş erkek sigortalılar bu haktan yararlanamaz. Kişilerin askerlik görevini er ya da erbaş olarak yapmaları gerekir. Askerlik borçlanması kapsamına yedek subay okulunda eğitim alınan süre ve bu okula hazırlık aşamasındaki zamanda eklenebilir. Askerlik borçlanması için askerde geçen süre içerisinde erkek sigortalının adına herhangi bir prim ödemesi yapılmaması gerekir. Askerlik Borçlanması Başvurusu Nasıl Yapılır? Erkek sigortalıların er ya da erbaş olarak silah altına alındıkları dönem ve yedek subaylık süresi için askerlik borçlanması yapmasının önü açılmıştır. Askerlik borçlanması yapmak isteyen sigortalıların en yakın Sosyal Güvenlik Kurumu il ya da ilçe merkezlerinden başvurusunu iletmesi mümkündür. Başvuru sırasında kişilerin yanında; üzerinde T.C. kimlik numarasının yazılı olduğu nüfus sureti ya da kimlik kartı ve askerlik borçlanma başvuru formu olması yeterli olur. SGK şubelerinden bizzat yapılan başvurunun yanı sıra; vatandaşlar e-Devlet kapısı üzerinden de başvurularını online olarak yapabilirler.