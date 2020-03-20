Erkeklere erken emeklilik yolu açıldı! İşte o emeklilik yöntemi

SGK kapsamında sigortalı olarak çalışan erkekler vatani görevleri süresince iş hayatından uzak kalmak zorundadırlar. Bu süre içerisinde erkek sigortalılar için işverenleri tarafından herhangi bir prim ödemesi yapılmaz. Prim yatırılmaması çalışanların emeklilik dönemlerini direkt olarak etkiler. Kişilerin mağduriyet yaşamaması için askerde geçirilen süre geriye dönük prim ödemesi sayesinde fiili hizmet süresine eklenebiliyor.
Askerlik borçlanması için vatandaşların yasa kapsamında belirlenen şartlara uygun olması gerekir. Emekliliğin kapsamını ve çerçevesini belirleyen yasa ile askerlik borçlanmasına dair kriterler belirlenmiştir:
Sigortalı olarak çalışan erkeklerin er ya da erbaş olarak silahaltına alınmış olması veya yedek subaylık okulunda eğitim alması gerekir. Yedek subaylık okuluna hazırlık için geçirilen sürede askerlik borçlanması için dikkate alınır.
Askerlik borçlanmasında borçlanılan tarihte kişinin sigortalılık durumu temel alınır. Buna göre 4A, 4B ve 4C sigortalılık kollarından birine mensup olan kişiler bu haktan yararlanabilir. Vefat durumunda ise hak sahipleri borçlanma talebinde bulunabilir.
Zorunlu sigortalılık süresi bittiğinde isteğe bağlı olarak prim ödemesi yapan kişilerin başvuruları BAĞ-KUR üzerinden değerlendirilir.
Borçlanma başvurusu ilgili kurum ya da kuruluş aracılığıyla kabul edildiğinde erkek çalışanın borçlanma ücretini 1 ay içinde ödemesi gerekir.
Askerlik borçlandırmasında doğrudan taksitlendirme uygulaması yoktur. Ancak 540 günlük uzun dönem için yapılan askerlik borçlandırmalarında 360 günlük süre ödendikten sonra; aradaki zaman için yeniden borçlandırma başvurusu yapılabilir.
Askerlik borçlanması başvurusu Sosyal Güvenlik Kurumu’na giderek bizzat olarak ya da e-Devlet kapısı üzerinden online olarak gerçekleştirilebilir.
SGK üzerinden bizzat başvuru sırasında; askerlik borçlanma belgesi, başvuru dilekçesi, kimlik belgesi aslı ve fotokopisine ihtiyaç vardır.
e-Devlet üzerinden askerlik borçlanması talebinin iletilmesi için Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından oluşturulan “4B Askerlik Borçlanma Başvurusu” sayfasının ziyaret edilmesi gerekir. Açılan sayfa üzerinden kimlik doğrulama adımlarının geçilmesinden sonra istenilen bilgilerin eklenmesiyle beraber askerlik borçlanma başvurusu tamamlanabilir.
2020 yılında asgari ücret yapılan zammın ardından Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapılacak askerlik borçlanmasına ilişkin düzenleme yapıldı. Askerlik borçlanması için en düşük günlük ödeme 31.39 TL; en yüksek günlük limit ise 235.44 TL olarak belirlenmiştir. Askerlik borçlanmasında üst seviyeden prim ödemesi durumunda; emekli maaşının miktarında artış söz konusu olabilir.
Askerlik borçlanmasına dair ödeme anlaşmalı bankalar üzerinden gerçekleştirilir. SGK ile anlaşması olan bankalar arasında; Ziraat Bankası, Halkbank, İş Bankası, Finansbank, Vakıfbank, Akbank, Denizbank, Türkiye Ekonomi Bankası (TEB), Kuveyt Türk Katılım Bankası, Garanti Bankası ve Yapı Kredi Bankası bulunuyor. Anlaşmalı bankaların şubelerine bizzat giderek ödeme yapılabileceği gibi; SGK’nın resmi web sitesi üzerinden de online tahsilat hizmeti ile ödeme yapmak mümkündür.
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