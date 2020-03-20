Erkeklere erken emeklilik yolu açıldı! İşte o emeklilik yöntemi

SGK kapsamında sigortalı olarak çalışan erkekler vatani görevleri süresince iş hayatından uzak kalmak zorundadırlar. Bu süre içerisinde erkek sigortalılar için işverenleri tarafından herhangi bir prim ödemesi yapılmaz. Prim yatırılmaması çalışanların emeklilik dönemlerini direkt olarak etkiler. Kişilerin mağduriyet yaşamaması için askerde geçirilen süre geriye dönük prim ödemesi sayesinde fiili hizmet süresine eklenebiliyor.

Askerlik Borçlanması Şartları Nelerdir?

Askerlik borçlanması için vatandaşların yasa kapsamında belirlenen şartlara uygun olması gerekir. Emekliliğin kapsamını ve çerçevesini belirleyen yasa ile askerlik borçlanmasına dair kriterler belirlenmiştir:

Sigortalı olarak çalışan erkeklerin er ya da erbaş olarak silahaltına alınmış olması veya yedek subaylık okulunda eğitim alması gerekir. Yedek subaylık okuluna hazırlık için geçirilen sürede askerlik borçlanması için dikkate alınır.

Askerlik borçlanmasında borçlanılan tarihte kişinin sigortalılık durumu temel alınır. Buna göre 4A, 4B ve 4C sigortalılık kollarından birine mensup olan kişiler bu haktan yararlanabilir. Vefat durumunda ise hak sahipleri borçlanma talebinde bulunabilir.