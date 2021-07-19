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"Erkeklere Oranla Daha Az Kadın İşe Geri Dönecek"

19.07.2021 22:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyada 1,5 yılı aşkın süredir geçirdiği çeşitli evrimlerle etkisini sürdüren Corona virüsü salgını iş hayatında kadınları erkeklere oranla çok daha fazla etkiledi. Uluslararası Çalışma Örgütü'nün raporuna göre bu yıl kadınların yüzde 43’ü, erkeklerin ise yüzde 69’u işlerine geri dönecek

Dünyada 2019 yılının Aralık ayından bu yana geçirdiği çeşitli evrimlerle etkisini sürdüren Corona virüsü salgını kadınları erkeklere oranla çok daha fazla etkiledi. Birleşmiş Milletler'e bağlı çeşitli kuruluşlar ve uluslararası sivil toplum örgütlerinin verilerine göre kadınlar, erkeklere kıyasla çok daha fazla oranda işlerini kaybetti.

Salgının etkisini yoğunlukla kaybettiği ve iyileşme dönemine geçildiği ülkelerde işyerleri yeniden açıldı ve milyonlarca kişi işlerine yeniden dönmeye başladı. Ancak salgın sonrasındaki iyileşme döneminde kadın ve erkek çalışanların işlerine geri dönüş sürecinde cinsiyet ayrımcılığı bir kez daha ortaya çıktı.

BM'ye bağlı Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) raporu, 2021 yılında kadınların yüzde 43’ünün erkeklerin ise yüzde 69’unun işlerine geri dönmesinin öngörüldüğünü bildirdi.

ILO hazırladığı son raporunda, iyileşme döneminde, COVID-19 salgını nedeniyle kaybedilen işlere erkeklere göre daha az kadının geri döndüğünü açıkladı.

Rapora göre, 2019 ve 2020 yılları arasında kadın istihdamı dünya genelinde 54 milyon kişi azalırken, her yüz kadından 4,2’si işlerini kaybetti. 60 milyon erkeğin de salgın nedeniyle işlerini kaybettikleri, oransal olaraksa bunun her yüz erkekten üçünün işini kaybettiği anlamına geldiği kaydedildi.

“13 milyon kadın yeniden işine dönemeyecek”

Uluslararası Çalışma Örgütü salgın sonrasındaki iyileşme döneminde en az 13 milyon kadının işlerine geri dönemeyeceğini tespit ettiklerini belirtti.

Son verilere göre 2021 yılında yaşanacak iyileşme döneminde salgın yüzünden işlerini kaybeden erkeklerin yüzde 69’unun işlerine geri dönebileceği ancak işlerine geri dönebilecek kadınlarda bu oranın yalnızca yüzde 43 olacağı kaydedildi. Raporda, işe geri dönüş sürecinde kadınla erkek arasında yaşanan farklılıkların bölgesel olarak da farklılıklar gösterdiği belirtildi.

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