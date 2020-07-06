Erkeklere SGK'dan müjde! Bu yöntemle 2 yıl erken emekli olacaklar...

Hizmet akdine bağlı olarak 4A, kendi nam ile hesabına bağlı olarak 4B ve kamu görevlisi statüsünde 4C sigortalılık koluna mensup olan erkek çalışanlar askere gittikleri süre boyunca iş hayatına mola vermek zorundadırlar. Uzak kalınan dönem boyunca sigortalı çalışanların adına kendisi ya da işveren tarafından prim ödemesi yapılmaz. Eksik kalan prim günleri ise emeklilik zamanını ve maaşını olumsuz yönde etkiler.

Emeklilik tüm çalışanların en büyük isteğidir. Bu nedenle 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında eksik prim günlerinin çeşitli hizmet borçlanması haklarıyla ödemesine izin verilir. Hizmet borçlanmalarından erkekler için büyük avantaj sağlayanı ise askerlik borçlanmasıdır. Askerlik borçlanmasıyla erken emeklilik ve daha yüksek emekli maaşı alma imkanı sağlanır. Peki, askerlik borçlanması için gerekli olan şartlar nelerdir? Nasıl yapılır? Ne kadardır?

ASKERLİK BORÇLANMASI NEDİR? ŞARTLARI NELERDİR?

Askerlik borçlanması, sigortalı olarak bildirilen erkeklere özel olarak tanınan sosyal bir haktır. Er ya da erbaş olarak silahaltına alınan erkekler, askerlik nedeniyle iş hayatına ara verdikleri dönemi geriye dönük olarak ödeyebilirler. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu çerçevesinde askerlik borçlanmasının şartları belirlenmiştir.