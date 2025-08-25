FİNANS

Erken emekliliğe hak kazanabilirsiniz: 2008 öncesine büyük avantaj! Yazılı sözleşme yapılarak başlanabilir

Erken yaşta emeklilik için aileler çocuklarının sigortalı görünmesinin fayda sağlayıp sağlamayacağını merak ediyor. Mevzuata göre 18 yaşından önce olanların sigortalılık süresi, ancak, 18 yaşını doldurdukları tarihte başlıyor. 18 yaşından önceki ödemeler ise prim ödeme gün sayılarının hesabına dahil edilir. Peki, 18 yaşından küçükler sigortalı olursa erkenden emekli olabilir mi? İşte ayrıntılar...

Ezgi Sivritepe

Bireysel emeklilik imkânlarının avantajlı hale gelmesiyle aileler çocuklarının erken emekli olması için küçük yaşta sigortalı yapmayı hedefliyor. Sigorta başlangıç tarihi, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi olarak ilk defa çalışmaya başlanan tarihtir. Sigortalılık süresi, ilk defa çalışmaya başlanan tarihle, emeklilik maaşının bağlandığı veya ölen sigortalılar için de ölüm tarihi arasında geçen süreye deniyor.

Sabah'ın haberine göre, 18 yaşından önce sigortalı olanların sigortalılık süresi, ancak, 18 yaşını doldurdukları tarihte başlar. Öte yandan, 18 yaşından önceki süreler için ödenen malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primleri, prim ödeme gün sayılarının hesabına dahil edilir.

YAZILI SÖZLEŞME YAPILIYOR

Sigorta giriş işlemleri İş Kanunu kapsamında yapılırken, 15 yaşını doldurmayan çocukların çalıştırılması yasaktır. Ancak 14 yaşını dolduran, ilköğretimini tamamlayan çocuklar, bedensel, zihinsel ve ahlaki gelişmelerine ve eğitime devam edenlerin okullarına devamına engel olmayacak şekilde hafif işlerde çalıştırılabilir. Bunun için de 18 yaş altı çalışanın ailesi ile işveren arasında yazılı sözleşme yapılması şart.

ERKEN EMEKLİ OLUNABİLİR Mİ?

3 yrı gruba göre ise emeklilik maaşına hak kazanma süreçleri değişiyor. Ancak, 2008'den önce küçük yaşta sigortalı gösterilenler erken emekliliğe hak kazanıyor. Ama günümüzde 18 yaş altında sigorta yapmak prim gibi avantajlarına rağmen erken emeklilik hakkı sağlamıyor.

18 YAŞINI DOLDURMA ZORUNLULUĞU YOK

Emeklilik aylığı hesabında, bir meslek veya sanat okulunu bitirenler, mahkeme tarafından yetişkinlik kararı verilenler ve öğrenimleriyle ilgili görevlerde çalışanlar hakkında 18 yaşın bitirilmiş olması şartı aranmıyor. Bu durumda sigortalı olabilmek için genel kural İş Kanunu hükümlerine göre genç veya çocuk işçi olmak sosyal güvenlik anlamında hizmet akdiyle çalışması gerekiyor.

DİKKATE ALINMIYOR

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre: kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar ile kamu görevlisi statüsünde sigortalı sayılması gerekenlerden 18 yaşını doldurmamış olanlar sigortalı sayılmıyor. 18 yaşından önce bu kapsamda yapılan çalışmalar sigortalılık başlangıç tarihi açısından dikkate alınmıyor.
ÇALIŞMA SAATLERİDE BİR SINIRLAMA VAR MI?

Mevzuata doğrultusunda, 18 yaşından küçükler günde en fazla 7 saat, haftada ise en fazla 35 saat çalışabilir. Okul öncesi eğitime devam edenler için ise günde en fazla 2 saat, haftada 10 saat sınırı var. Süre, 15 yaşını dolduran çocuklarda ise haftada 40 saate kadar çıkabiliyor.
ERKEN YAŞLANANLAR EMEKLİ OLUR MU?

55 yaşını dolduran ve Kurum Sağlık Kurulunca erken yaşlanmış olduğu tespit edilen sigortalılar, yaş dışındaki diğer şartları taşımaları halinde yaşlılık aylığından yararlanır.

Malullük ve ölüm aylıklarının belirlenmesinde 18 yaş öncesindeki işe giriş süreleri dikkate alınıyor.

