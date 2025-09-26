Erken emeklilik bekleyenler için Bakan duyurmuştu! Borçlu çıkabilirsiniz, uzman isim: 'Satın almak gerekecek'

3 milyon Bağ-kur'luyu ilgilendiren prim günü düşürülmesi bir süredir gündemdeydi. 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milyonlarca çalışana seçim vaadi olarak duyurduğu düzenlemenin tarihini ise Bakan Işıkhan verdi.

Bakan Işıkhan katıldığı YouTube yayınında, "2028 yılından önce inşallah esnafımıza 7200 müjdesini Sayın Cumhurbaşkanımızın vermesi için biz bakanlık olarak Maliye Bakanlığımızla birlikte çalışıp bunu gündemden çıkarmamız lazım. Önümüzdeki aylarda yani 2026'nın ilk çeyreğinde ya da ikinci çeyreğinde bu konuyu bir nihayete erdirmeyi hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

3 MİLYON VATANDAŞI İLGİLENDİRİYOR

Yasa düzenlemesinin çıkmasını bekleyen 3 milyon Bağ-Kur'lu ise detayları merak etmeye başladı. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, Halk TV canlı yayınına konuk oldu. Erdursun, artık bu vaadin gerçekleşeceğini belirterek, "Ben olacağına da inanıyorum" dedi.

"GELİR KAYNAKLI BİR DÜZENLEME"

Erdursun, açıklamasını şu sözlerle devam ettirdi:



"Bu gelir kaynaklı bir yasal düzenleme. Hükümetin de buna ihtiyacı var. Yoksa, 'Bağ-Kur'luların prim gün şartını biraz aşağıya çekelim, bu durumda olan kişiler mağdur, biz bu kişilerin emekliliklerini kolaylaştıralım' diye böyle bir yasal düzenleme yapmayacaklar. Bu işin içinde bir kaynak var. Yani para var bu işin içinde" dedi.

"1 Mayıs 2021 tarihine kadar Bağkura'a borcunu ödemeyen kişilerin ana parası, faizi, günleri hepsi silindi" diyen Erdursun, cümlelerini şu şekilde kurdu:

"Şimdi diyelim ki şöyle bir şey dediler, 'biz 2 bin öncesi, 2 bin sonrası, 2008 sonrası fark etmez. Herkes için 7200 günü getirdik' 7200 gününü emekli edeceğiz. Kişinin de diyelim ki ödenmiş 4500 günü var. 1 Mayıs 2021'den önce de sildirdiği bir 3.000 günü var, 2000 günü var, 4.000 günü var. Onu da parasını vererek satın alması gerekecek. Bunun parasını verecek. Diyelim ki ben 7200 günlü emekli olacağım. Benim 500 güne ihtiyacım var. Ama ben 1 Mayıs 2021'den önce de 2000 gün sildirdim. Ama benim 500 güne ihtiyacım var, 200 güne ihtiyacım var. Ben o 200 günü ya da 500 günü alamıyorum. Geriye doğru sildirdiğim gün 2 bin günse 2 bin günü almak zorundayım. Bu durumda da günlük en az 299 lira 06 kuruştan yani bir hesaplama yaparsak 3 bin gününü bir kişi sildirdiyse 299,06 kuruştan 897.000 lira para vermesi gerekiyor ki emekli olayım. 1 milyon bazılarının 1,5 milyon böyle paralar gidecek SGK'nın kasasına. O paranın faiz getirisi alacağı emekli aylının 3 katı"